芝加哥期市：小麦期货小跌，但周线可望收高近2%

路透悉尼2月9日 - 美国小麦期货周五小跌，但周线可望上涨近2%，因关键北美产区天气不利可能导致产量减少的疑虑，支撑市场行情。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货周线攀升近2%，可望连续第四周上扬。 主力大豆期货本周上涨逾0.5%，扳回上周跌幅。 主力玉米期货本周涨近1%，可望录得连续第四周上涨。 美国农业部将其对阿根廷玉米产量预估从上个月预期的4,200万吨调降至3,900万吨，称受到干旱影响。 对美国大平原小麦产区干旱天气的担忧为市场带来支撑。不过全球小麦供应充裕令涨势受抑，此外对期货价格上涨恐抑制美国出口销售的顾虑也带来负面影响。 以下为0159 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 454.75 -1.50 -0.33% -1.25% 436.43 60 CBOT玉米 365.00 -0.75 -0.21% -0.07% 355.05 70 CBOT大豆 986.75 -1.00 -0.10% +0.38% 975.96 53 CBOT稻米 12.41 -$0.04 -0.32% -0.76% $12.14 56 WTI原油 60.57 -$0.58 -0.95% -1.97% $63.31 24 汇率 欧元/美元 $1.225 $0.000 +0.03% -0.11% 美元/澳元 0.7769 -0.001 -0.13% -0.66% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 龚芳/徐文焰；审校 张若琪/艾茂林)