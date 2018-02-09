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February 9, 2018 / 2:42 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货小跌，但周线可望收高近2%

2 分钟阅读

    路透悉尼2月9日 - 美国小麦期货周五小跌，但周线可望上涨近2%，因关键北美产区天气不利可能导致产量减少的疑虑，支撑市场行情。
   
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货周线攀升近2%，可望连续第四周上扬。

    主力大豆期货本周上涨逾0.5%，扳回上周跌幅。
    
    主力玉米期货本周涨近1%，可望录得连续第四周上涨。
    
    美国农业部将其对阿根廷玉米产量预估从上个月预期的4,200万吨调降至3,900万吨，称受到干旱影响。
    
    对美国大平原小麦产区干旱天气的担忧为市场带来支撑。不过全球小麦供应充裕令涨势受抑，此外对期货价格上涨恐抑制美国出口销售的顾虑也带来负面影响。
    
 以下为0159 GMT报价：
 合约          价格      变动    涨跌%  两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                            值  
 CBOT小麦    454.75     -1.50   -0.33%     -1.25%       436.43    60
 CBOT玉米    365.00     -0.75   -0.21%     -0.07%       355.05    70
 CBOT大豆    986.75     -1.00   -0.10%     +0.38%       975.96    53
 CBOT稻米     12.41    -$0.04   -0.32%     -0.76%       $12.14    56
 WTI原油      60.57    -$0.58   -0.95%     -1.97%       $63.31    24
 汇率                                                               
 欧元/美元   $1.225    $0.000   +0.03%     -0.11%                   
 美元/澳元   0.7769    -0.001   -0.13%     -0.66%                   
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 龚芳/徐文焰；审校 张若琪/艾茂林)
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