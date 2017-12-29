芝加哥期市：小麦期货微跌，但有望五年来首次录得年线涨幅

路透悉尼12月29日 - 美国小麦期货周五连续第二日小跌，但有望五年来首次录得年线涨幅，因对高品质小麦供应的担忧支撑价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货今年年线料上涨约4.5%，为2012年以来首次录得年线涨幅。 交投最活跃的大豆期货今年以来下跌近5%，去年则录得逾16%的年线涨幅。 主力玉米期货今年波动不大。 对高质量小麦供应的担忧给价格带来支撑。 由于南美天气条件改善，对全球供应充沛的担忧打压大豆价格。 根据路透看到的航运数据，今年美国对中国出口的大豆有一半在2018年将不符合中国的交付常规，暗示这项年规模达140亿美元的贸易面临新的障碍。 以下为0143GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.75 -1.00 -0.23% -0.29% 428.10 65 CBOT玉米 350.75 -1.25 -0.36% -0.85% 352.46 58 CBOT大豆 955.50 -1.25 -0.13% -1.24% 989.68 26 CBOT稻米 11.66 $0.00 +0.00% -1.19% $12.10 33 WTI原油 60.14 $0.30 +0.50% +0.84% $57.70 75 汇率 欧元/美 $1.194 $0.000 -0.04% +0.42% 元 美元/澳 0.7796 0.000 +0.00% +0.37% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 戴素萍/杜明霞)