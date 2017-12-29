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芝加哥期市：小麦期货微跌，但有望五年来首次录得年线涨幅
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December 29, 2017 / 2:19 AM / a day ago

芝加哥期市：小麦期货微跌，但有望五年来首次录得年线涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼12月29日 - 美国小麦期货周五连续第二日小跌，但有望五年来首次录得年线涨幅，因对高品质小麦供应的担忧支撑价格。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货今年年线料上涨约4.5%，为2012年以来首次录得年线涨幅。
    
    交投最活跃的大豆期货今年以来下跌近5%，去年则录得逾16%的年线涨幅。

    主力玉米期货今年波动不大。
    
    对高质量小麦供应的担忧给价格带来支撑。
    
    由于南美天气条件改善，对全球供应充沛的担忧打压大豆价格。
    
    根据路透看到的航运数据，今年美国对中国出口的大豆有一半在2018年将不符合中国的交付常规，暗示这项年规模达140亿美元的贸易面临新的障碍。

    以下为0143GMT报价：

 合约      价格      变动     涨跌%     两日涨跌  30日移动均  RSI
                                        %         值          
 CBOT小麦    426.75    -1.00    -0.23%    -0.29%      428.10   65
 CBOT玉米    350.75    -1.25    -0.36%    -0.85%      352.46   58
 CBOT大豆    955.50    -1.25    -0.13%    -1.24%      989.68   26
 CBOT稻米     11.66    $0.00    +0.00%    -1.19%      $12.10   33
 WTI原油      60.14    $0.30    +0.50%    +0.84%      $57.70   75
 汇率                                                            
 欧元/美     $1.194   $0.000    -0.04%    +0.42%                 
 元                                                           
 美元/澳     0.7796    0.000    +0.00%    +0.37%                 
 元                                                           
 

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 戴素萍/杜明霞)

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