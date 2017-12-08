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芝加哥期市：小麦期货持平，但可能录得四个月来最大周线跌幅
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#货币新闻
December 8, 2017 / 1:48 AM / in 2 days

芝加哥期市：小麦期货持平，但可能录得四个月来最大周线跌幅

2 分钟阅读

    路透悉尼12月8日 - 美国小麦期货周五持平，但可能录得四个月来最大单周跌幅，因全球供应充裕。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周迄今下跌近4%，为8月4日来最大周线跌幅。
    
    主力大豆期货周线下滑近0.5%，为10月27日来首次周线下滑。

    3月玉米期货本周跌2%，创10月20日以来最大单周跌幅。

    美国农业部(USDA)周四称，一周小麦出口销量总计32.3万吨。分析师之前预计小麦出口
量在25万-45万吨。

    加拿大统计局周三公布的报告显示，预计今年秋季农户的收成高于预期，菜籽产量创纪
录，小麦产量也意外高企。

    大豆出口量为208.6万吨，高于预期的100万-165万吨。     
    
 以下为0127 GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%     两日涨跌  30日移动均   RSI
                                      %         值           
 CBOT小麦   421.50    0.00    +0.00%    -0.88%       439.06   26
 CBOT玉米   351.50    0.00    +0.00%    -0.35%       356.93   38
 CBOT大豆   991.50   -0.50    -0.05%    -1.12%       989.84   47
 CBOT稻米    12.15   $0.01    +0.12%    -0.33%       $11.96   44
 WTI原油     56.61  -$0.08    -0.14%    +1.16%       $56.50   46
 汇率                                                           
 欧元/美    $1.177  $0.000    -0.03%    -0.24%                  
 元                                                          
 美元/澳    0.7508   0.000    -0.04%    -0.73%                  
 元                                                          
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/王灿；审校 王颖/龚芳)

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