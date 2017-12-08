芝加哥期市：小麦期货持平，但可能录得四个月来最大周线跌幅

路透悉尼12月8日 - 美国小麦期货周五持平，但可能录得四个月来最大单周跌幅，因全球供应充裕。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周迄今下跌近4%，为8月4日来最大周线跌幅。 主力大豆期货周线下滑近0.5%，为10月27日来首次周线下滑。 3月玉米期货本周跌2%，创10月20日以来最大单周跌幅。 美国农业部(USDA)周四称，一周小麦出口销量总计32.3万吨。分析师之前预计小麦出口 量在25万-45万吨。 加拿大统计局周三公布的报告显示，预计今年秋季农户的收成高于预期，菜籽产量创纪 录，小麦产量也意外高企。 大豆出口量为208.6万吨，高于预期的100万-165万吨。 以下为0127 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 421.50 0.00 +0.00% -0.88% 439.06 26 CBOT玉米 351.50 0.00 +0.00% -0.35% 356.93 38 CBOT大豆 991.50 -0.50 -0.05% -1.12% 989.84 47 CBOT稻米 12.15 $0.01 +0.12% -0.33% $11.96 44 WTI原油 56.61 -$0.08 -0.14% +1.16% $56.50 46 汇率 欧元/美 $1.177 $0.000 -0.03% -0.24% 元 美元/澳 0.7508 0.000 -0.04% -0.73% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/王灿；审校 王颖/龚芳)