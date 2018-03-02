芝加哥期市：小麦期货料录得八个月来最大周线涨幅，受美国乾旱影响

路透新加坡3月2日 - 芝加哥小麦期货本周料录得6月底以来的最大周线涨幅，因美国平原地区预计将出现更多乾旱天气，这支撑小麦市场。 大豆料连续第四周录得周线涨幅，因阿根廷的严重乾旱可能令全球过剩供应减少，玉米期货有望创7月初以来的最大周线涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货在过去六个交易日均上涨，因乾旱天气可能会抑制美国冬小麦的单产。 农业气象专家预测，未来数周湿度将低于正常水平，料将对作物造成进一步伤害。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周跳涨约11%，为连续第七周上涨。大豆本周上涨2.8%，玉米涨了5.7%。 阿根廷天气乾旱，给价格构成支撑。阿根廷是全球最大的大豆及豆粕供应国。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四调降对阿根廷大豆产量的预估，从之前的4,700万吨下修至4,400万吨。玉米产量预估则维持在3,700万吨不变。 美国农业部周四早上公布，周度出口销售大豆97.99万吨，高于市场预估的40-80万吨。 美国农业部报告显示，上周出口销售美国玉米175.3万吨，高于之前一周的162.1万吨。分析师预估区间为100-150万吨。 以下爲0130GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 514.00 -1.50 -0.29% +7.76% 463.84 85 CBOT玉米 387.00 0.75 +0.19% +4.45% 363.23 88 CBOT大豆 1076.25 8.25 +0.77% +2.55% 1015.90 88 CBOT稻米 12.44 -$0.06 -0.48% +2.30% $12.44 68 WTI原油 61.19 $0.20 +0.33% -0.73% $62.90 43 汇率 欧元/美 $1.227 -$0.002 -0.20% -0.49% 元 美元/澳元 0.7764 -0.008 -0.99% -1.03% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)