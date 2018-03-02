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货币新闻
March 2, 2018 / 2:12 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货料录得八个月来最大周线涨幅，受美国乾旱影响

2 分钟阅读

    路透新加坡3月2日 - 芝加哥小麦期货本周料录得6月底以来的最大周线涨幅，因美国平原地区预计将出现更多乾旱天气，这支撑小麦市场。
    
    大豆料连续第四周录得周线涨幅，因阿根廷的严重乾旱可能令全球过剩供应减少，玉米期货有望创7月初以来的最大周线涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货在过去六个交易日均上涨，因乾旱天气可能会抑制美国冬小麦的单产。

    农业气象专家预测，未来数周湿度将低于正常水平，料将对作物造成进一步伤害。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约本周跳涨约11%，为连续第七周上涨。大豆本周上涨2.8%，玉米涨了5.7%。
    
    阿根廷天气乾旱，给价格构成支撑。阿根廷是全球最大的大豆及豆粕供应国。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四调降对阿根廷大豆产量的预估，从之前的4,700万吨下修至4,400万吨。玉米产量预估则维持在3,700万吨不变。    
    
    美国农业部周四早上公布，周度出口销售大豆97.99万吨，高于市场预估的40-80万吨。
    
    美国农业部报告显示，上周出口销售美国玉米175.3万吨，高于之前一周的162.1万吨。分析师预估区间为100-150万吨。
    
 以下爲0130GMT报价：
 合约       价格      变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                   值           
 CBOT小麦   514.00    -1.50     -0.29%  +7.76%     463.84       85
 CBOT玉米   387.00    0.75      +0.19%  +4.45%     363.23       88
 CBOT大豆   1076.25   8.25      +0.77%  +2.55%     1015.90      88
 CBOT稻米   12.44     -$0.06    -0.48%  +2.30%     $12.44       68
 WTI原油    61.19     $0.20     +0.33%  -0.73%     $62.90       43
 汇率                                                           
  欧元/美   $1.227    -$0.002   -0.20%  -0.49%                  
 元                                                             
 美元/澳元  0.7764    -0.008    -0.99%  -1.03%                  
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)
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