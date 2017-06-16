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芝加哥期市：小麦期货涨1%触及逾一个月高位，作物受损担忧提供支持
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2017年6月16日 / 凌晨1点57分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦期货涨1%触及逾一个月高位，作物受损担忧提供支持

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月16日 - 美国小麦期货周五上涨1%，触及逾一个月高位，有望录得四个月来的两周最大涨幅，近期不利天气引发作物可能普遍受损的担忧带来支持。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周累计上涨逾2.5%，有望将两周涨幅扩大至逾6.5%，从而录得2月10日以来的两周最大涨幅。
    
    小麦期货价格涨至每蒲式耳4.58美元，为5月2日以来最高水平。

    大豆期货本周迄今跌幅不到0.5%，上周涨逾2%。
    
    玉米期货本周累计跌2%，回吐上周一半涨幅。
    
    小麦上周是由于担心最近的乾旱天气将影响美国春季作物产量。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四表示，美国5月大豆压榨规模超过预期，中西部地区的东部、爱荷华
州和西南部地区的加工厂该月加工速度大幅提高。
    
    NOPA称其会员企业5月压榨了1.49246亿蒲式耳，为5月纪录中次高压榨量。
      
 以下为0056GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%  两日涨跌  30日移动均   RSI
                                              %          值  
 CBOT小麦    458.00     4.25   +0.94%    +3.39%      435.34    71
 CBOT玉米    379.00    -0.50   -0.13%    +0.53%      373.55    54
 CBOT大豆    937.75     3.00   +0.32%    +0.64%      944.38    57
 CBOT稻米     11.43   -$0.04   -0.39%    +3.63%      $10.89    66
 WTI原油      44.39   -$0.07   -0.16%    -0.76%      $47.77    27
 汇率                                                            
 欧元/美元   $1.115   $0.001   +0.08%    -0.58%                  
 美元/澳元   0.7592    0.002   +0.21%    +0.09%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 侯雪苹/李爽  审校 龚芳/张若琪)

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