芝加哥期市：小麦期货涨1%触及逾一个月高位，作物受损担忧提供支持

路透悉尼6月16日 - 美国小麦期货周五上涨1%，触及逾一个月高位，有望录得四个月来的两周最大涨幅，近期不利天气引发作物可能普遍受损的担忧带来支持。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周累计上涨逾2.5%，有望将两周涨幅扩大至逾6.5%，从而录得2月10日以来的两周最大涨幅。 小麦期货价格涨至每蒲式耳4.58美元，为5月2日以来最高水平。 大豆期货本周迄今跌幅不到0.5%，上周涨逾2%。 玉米期货本周累计跌2%，回吐上周一半涨幅。 小麦上周是由于担心最近的乾旱天气将影响美国春季作物产量。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周四表示，美国5月大豆压榨规模超过预期，中西部地区的东部、爱荷华 州和西南部地区的加工厂该月加工速度大幅提高。 NOPA称其会员企业5月压榨了1.49246亿蒲式耳，为5月纪录中次高压榨量。 以下为0056GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 458.00 4.25 +0.94% +3.39% 435.34 71 CBOT玉米 379.00 -0.50 -0.13% +0.53% 373.55 54 CBOT大豆 937.75 3.00 +0.32% +0.64% 944.38 57 CBOT稻米 11.43 -$0.04 -0.39% +3.63% $10.89 66 WTI原油 44.39 -$0.07 -0.16% -0.76% $47.77 27 汇率 欧元/美元 $1.115 $0.001 +0.08% -0.58% 美元/澳元 0.7592 0.002 +0.21% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 龚芳/张若琪)