芝加哥期市：小麦期货续跌，然恶劣天气的威胁依然存在

路透悉尼2月1日 - 美国小麦期货周四第二日下跌，两日跌幅扩大至2%，因交易商在小麦价格触及逾四个月高位后锁定获利。受对美国干燥天气影响的担忧提振，小麦价格之前触及高位。 0117GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货下跌0.7%，至每蒲式耳4.48-1/2美元，周三收低1.2%。 主力大豆期约下跌0.4%至每蒲式耳9.92美元，周三收低0.5%。 主力玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收盘持平 。 小麦上日触及9月底以来最高位之后有所下滑，人们担心美国主要种 植区不利的乾旱天气将损及单产。 美国农业部周一表示，美国南部平原地区冬小麦作物状况评估在1月 份有所下降。 玉米和大豆交易商正在关注阿根廷天气状况，旱情已导致种植面积下 降，并对两种作物的单产潜力造成影响。 对全球第三大玉米和大豆出口国将迎来较凉爽湿润天气的预测，周三 令玉米和大豆期货承压。 以下为0117GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 448.50 -3.25 -0.72% -1.91% 431.02 64 CBOT玉米 360.75 -0.75 -0.21% -0.21% 352.58 69 CBOT大豆 992.00 -3.75 -0.38% -0.82% 972.95 62 CBOT稻米 12.44 $0.00 +0.00% +0.24% $12.06 77 WTI原油 64.83 $0.10 +0.15% +0.51% $62.46 58 汇率 欧元/美元 $1.241 -$0.001 -0.10% +0.06% 美元/澳元 0.8036 -0.002 -0.22% -0.57% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王颖；审校 龚芳)