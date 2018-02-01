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February 1, 2018 / 1:54 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货续跌，然恶劣天气的威胁依然存在

2 分钟阅读

    路透悉尼2月1日 - 美国小麦期货周四第二日下跌，两日跌幅扩大至2%，因交易商在小麦价格触及逾四个月高位后锁定获利。受对美国干燥天气影响的担忧提振，小麦价格之前触及高位。
    
    0117GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货下跌0.7%，至每蒲式耳4.48-1/2美元，周三收低1.2%。
    
    主力大豆期约下跌0.4%至每蒲式耳9.92美元，周三收低0.5%。

    主力玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收盘持平
。
    
    小麦上日触及9月底以来最高位之后有所下滑，人们担心美国主要种
植区不利的乾旱天气将损及单产。
    
    美国农业部周一表示，美国南部平原地区冬小麦作物状况评估在1月
份有所下降。
    
    玉米和大豆交易商正在关注阿根廷天气状况，旱情已导致种植面积下
降，并对两种作物的单产潜力造成影响。
    
    对全球第三大玉米和大豆出口国将迎来较凉爽湿润天气的预测，周三
令玉米和大豆期货承压。
以下为0117GMT报价：
 合约         价格       变动       涨跌%      两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                           值          
 CBOT小麦        448.50      -3.25     -0.72%      -1.91%      431.02     64
 CBOT玉米        360.75      -0.75     -0.21%      -0.21%      352.58     69
 CBOT大豆        992.00      -3.75     -0.38%      -0.82%      972.95     62
 CBOT稻米         12.44      $0.00     +0.00%      +0.24%      $12.06     77
 WTI原油          64.83      $0.10     +0.15%      +0.51%      $62.46     58
 汇率                                                                       
 欧元/美元       $1.241    -$0.001     -0.10%      +0.06%                   
 美元/澳元       0.8036     -0.002     -0.22%      -0.57%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王颖；审校 龚芳)
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