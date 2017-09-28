芝加哥期市：小麦期货脱离六周高点但跌幅受限，市场静待美政府报告

路透悉尼9月28日 - 美国小麦期货周四小跌，脱离上日触及的六周高点，但跌幅受限，交易商为广受瞩目的美国政府供应预测做准备。 0055GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.2%报每蒲式耳4.60-3/4美元；周三收高1.7%，且盘中触及8月8日以来高位4.62-3/4美元。 主力大豆合约跌0.1%报9.64-1/4美元，周三上涨0.2%。 玉米合约跌0.2%报每蒲式耳3.53-1/4美元，上日收升0.5%。 美国农业部周五将发布作物报告，分析师预计，届时政府将调低对美国2017年小麦产量 的预估。 分析师预计美国农业部将公布，截至9月1日的美国玉米库存为23.53亿蒲式耳，若果真 如此，将创1988年以来同期最高库存规模。 大豆承压，因过去一周反常的炎热天气可能帮助促进作物成熟，缓解对收割推迟的担忧 。 以下为0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 460.75 -0.75 -0.16% +1.54% 441.78 75 CBOT玉米 353.25 -0.75 -0.21% +0.28% 354.82 57 CBOT大豆 964.25 -1.25 -0.13% +0.08% 956.29 49 CBOT稻米 11.85 -$0.05 -0.42% -1.00% $12.60 23 WTI原油 52.09 -$0.05 -0.10% +0.40% $48.90 75 汇率 欧元/美元 $1.175 $0.001 +0.04% -0.36% 美元/澳元 0.7853 0.000 +0.06% -0.42% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 戴素萍/王兴亚)