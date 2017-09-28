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芝加哥期市：小麦期货脱离六周高点但跌幅受限，市场静待美政府报告
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2017年9月28日 / 凌晨1点22分 / 23 天内

芝加哥期市：小麦期货脱离六周高点但跌幅受限，市场静待美政府报告

2 分钟阅读

    路透悉尼9月28日 - 美国小麦期货周四小跌，脱离上日触及的六周高点，但跌幅受限，交易商为广受瞩目的美国政府供应预测做准备。

    0055GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.2%报每蒲式耳4.60-3/4美元；周三收高1.7%，且盘中触及8月8日以来高位4.62-3/4美元。

    主力大豆合约跌0.1%报9.64-1/4美元，周三上涨0.2%。

    玉米合约跌0.2%报每蒲式耳3.53-1/4美元，上日收升0.5%。
    
    美国农业部周五将发布作物报告，分析师预计，届时政府将调低对美国2017年小麦产量
的预估。
    
    分析师预计美国农业部将公布，截至9月1日的美国玉米库存为23.53亿蒲式耳，若果真
如此，将创1988年以来同期最高库存规模。
    
    大豆承压，因过去一周反常的炎热天气可能帮助促进作物成熟，缓解对收割推迟的担忧
。        
    
 以下为0055GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    460.75   -0.75   -0.16%      +1.54%         441.78    75
 CBOT玉米    353.25   -0.75   -0.21%      +0.28%         354.82    57
 CBOT大豆    964.25   -1.25   -0.13%      +0.08%         956.29    49
 CBOT稻米     11.85  -$0.05   -0.42%      -1.00%         $12.60    23
 WTI原油      52.09  -$0.05   -0.10%      +0.40%         $48.90    75
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.175  $0.001   +0.04%      -0.36%                     
 美元/澳元   0.7853   0.000   +0.06%      -0.42%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/李爽  审校 戴素萍/王兴亚)

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