芝加哥期市：小麦期货触及一年高位，料将录得两年来最大单月涨幅

路透悉尼6月30日 - 美国小麦期货周五连续第四日上涨，触及一年高 位，因对于美国主要产区产量下降的担心推高了价格，或将录得两年来最 大单月涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货小幅上涨，昨日曾上涨 近5%至每蒲式耳4.99美元，为去年6月以来最高水位。 6月迄今小麦已上涨16%，为两年来最大单月涨幅。本季小麦价格上涨 17%，亦为两年来最大单季涨幅。 主力大豆期货本季跌逾3%，第一季下跌近6%。 主力玉米期货本季则上涨近2%，已是连续第三个季度上涨。 根据美国气候专家周四发布的每周美国干旱监测报告，北达科他州将有25%的地区出现“极端干旱”，高于一周前预测的约8%。该州目前是美国最大的春小麦种植区。 美国农业部(USDA)定于周五公布最新的美国作物种植报告。分析师预期，农业部会将美国春小麦种植面积预估下调至1,120万英亩，3月时的预估为1,130万英亩。 以下为0034GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 498.75 2.75 +0.55% +5.44% 462.62 75 CBOT玉米 371.00 1.50 +0.41% +3.99% 372.05 39 CBOT大豆 925.25 0.50 +0.05% +0.22% 936.43 42 CBOT稻米 11.91 $0.01 +0.04% +1.45% $11.52 66 WTI原油 45.02 $0.09 +0.20% +0.63% $46.46 55 汇率 欧元/美 $1.144 $0.000 -0.04% +0.52% 元 美元/澳 0.7693 0.001 +0.14% +0.69% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 龚芳/许娜)