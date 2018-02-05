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February 5, 2018 / 2:06 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货跌逾1%至10日低点，因中西部降雪缓解产量担忧

2 分钟阅读

    路透悉尼2月5日 - 美国小麦期货周一下跌逾1%触及10日低点，因美国中西部普降大雪，缓解了围绕近来不利天气将抑制美国小麦产量的担忧。
    
    0129 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的的小麦期货下跌1.3%至每蒲式耳4.41美元，接近盘中低点4.40-1/4，后者为1月26日以来最低水准。小麦期货上周五收跌0.9%。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.6%至每蒲式耳9.72-1/2美元，接近盘
中低点9.72-1/4美元，后者为1月19日以来最低水平。大豆期货上周五收跌0.6%。

    主力玉米期货跌0.8%至3.58-3/4美元，上日收盘跌0.1%。

    美国中西部地区的降雪为农作物带来保护性覆盖和急需的水分。预计还将有更多降雪。

    美国农业部(USDA)上周五公布，美国玉米出口销售再增36.5万吨，为九天内第七天出口
玉米。
    
 以下为0129 GMT报价：
 合约       价格    变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦   441.00    -5.75  -1.29%    -2.22%      432.59    52
 CBOT玉米   358.75    -2.75  -0.76%    -0.83%      353.39    54
 CBOT大豆   972.50    -6.25  -0.64%    -1.27%      973.29    38
 CBOT稻米    12.44   -$0.02  -0.16%    +0.28%      $12.09    67
 WTI原油     64.86   -$0.59  -0.90%    -1.43%      $62.99    54
 汇率                                                          
 欧元/美元  $1.245  -$0.001  -0.11%    -0.50%                  
 美元/澳元  0.7916    0.000  -0.05%    -1.52%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王灿；审校 龚芳/李爽)
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