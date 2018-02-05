芝加哥期市：小麦期货跌逾1%至10日低点，因中西部降雪缓解产量担忧

路透悉尼2月5日 - 美国小麦期货周一下跌逾1%触及10日低点，因美国中西部普降大雪，缓解了围绕近来不利天气将抑制美国小麦产量的担忧。 0129 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的的小麦期货下跌1.3%至每蒲式耳4.41美元，接近盘中低点4.40-1/4，后者为1月26日以来最低水准。小麦期货上周五收跌0.9%。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.6%至每蒲式耳9.72-1/2美元，接近盘 中低点9.72-1/4美元，后者为1月19日以来最低水平。大豆期货上周五收跌0.6%。 主力玉米期货跌0.8%至3.58-3/4美元，上日收盘跌0.1%。 美国中西部地区的降雪为农作物带来保护性覆盖和急需的水分。预计还将有更多降雪。 美国农业部(USDA)上周五公布，美国玉米出口销售再增36.5万吨，为九天内第七天出口 玉米。 以下为0129 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 441.00 -5.75 -1.29% -2.22% 432.59 52 CBOT玉米 358.75 -2.75 -0.76% -0.83% 353.39 54 CBOT大豆 972.50 -6.25 -0.64% -1.27% 973.29 38 CBOT稻米 12.44 -$0.02 -0.16% +0.28% $12.09 67 WTI原油 64.86 -$0.59 -0.90% -1.43% $62.99 54 汇率 欧元/美元 $1.245 -$0.001 -0.11% -0.50% 美元/澳元 0.7916 0.000 -0.05% -1.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 汪红英/王灿；审校 龚芳/李爽)