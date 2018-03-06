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货币新闻
March 6, 2018 / 2:01 AM / a day ago

芝加哥期市：小麦期货跌逾1%，但仍徘徊在八个月高位附近

2 分钟阅读

    路透悉尼3月6日 - 美国小麦期货周二跌逾1%，不过仍徘徊在八个月高位附近，天气状况不利可能影响这个全球最大出口国的生产。
    
    0125GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌1.3%至每蒲式耳5.02-3/4美元，周一则收涨1.9%。小麦期货上周曾触及5.18-1/2美元，创下2017年7月以来的最高。
    
    交投最活跃的大豆期货跌0.3%至每蒲式耳10.74-1/4美元，上日收涨0.6%。

    主力玉米期货下滑0.4%报每蒲式耳3.85-3/4美元，上日收高0.5%。
    
    预计美国大平原地区将继续乾燥天气，恐让已因不利天气因素承压的作物雪上加霜，小麦期货最近由此获
得支撑。
    
    美国农业部将在周四公布最新月度供需报告，分析师预计政府报告将显示美国小麦期末库存略微增加。分
析师还预计美国农业部将上调巴西大豆产量预估，并下调阿根廷大豆产量预估。
    
    巴拿马作物带旱情加剧，导致预测机构调降对阿根廷大豆作物产量的预估，促使投资者增持芝加哥大豆期
货多仓。    
    
 以下为0125GMT报价：
 合约           价格    变动    涨跌%  两日涨跌  30日移动均   RSI
                                              %          值  
 CBOT小麦     502.75   -6.50   -1.28%    +0.55%      470.51    69
 CBOT玉米     385.75   -1.50   -0.39%    +0.13%      373.11    72
 CBOT大豆    1074.25   -3.25   -0.30%    +0.30%     1024.11    84
 CBOT稻米      12.47  -$0.01   -0.04%    +0.00%      $12.45    59
 WTI原油       62.79   $0.22   +0.35%    +2.51%      $62.85    56
 汇率                                                            
 欧元/美元    $1.235  $0.002   +0.15%    +0.30%                  
 美元/澳元    0.7781   0.002   +0.22%    +0.24%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/李爽  审校 戴素萍/张若琪)
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