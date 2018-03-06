芝加哥期市：小麦期货跌逾1%，但仍徘徊在八个月高位附近

路透悉尼3月6日 - 美国小麦期货周二跌逾1%，不过仍徘徊在八个月高位附近，天气状况不利可能影响这个全球最大出口国的生产。 0125GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌1.3%至每蒲式耳5.02-3/4美元，周一则收涨1.9%。小麦期货上周曾触及5.18-1/2美元，创下2017年7月以来的最高。 交投最活跃的大豆期货跌0.3%至每蒲式耳10.74-1/4美元，上日收涨0.6%。 主力玉米期货下滑0.4%报每蒲式耳3.85-3/4美元，上日收高0.5%。 预计美国大平原地区将继续乾燥天气，恐让已因不利天气因素承压的作物雪上加霜，小麦期货最近由此获 得支撑。 美国农业部将在周四公布最新月度供需报告，分析师预计政府报告将显示美国小麦期末库存略微增加。分 析师还预计美国农业部将上调巴西大豆产量预估，并下调阿根廷大豆产量预估。 巴拿马作物带旱情加剧，导致预测机构调降对阿根廷大豆作物产量的预估，促使投资者增持芝加哥大豆期 货多仓。 以下为0125GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 502.75 -6.50 -1.28% +0.55% 470.51 69 CBOT玉米 385.75 -1.50 -0.39% +0.13% 373.11 72 CBOT大豆 1074.25 -3.25 -0.30% +0.30% 1024.11 84 CBOT稻米 12.47 -$0.01 -0.04% +0.00% $12.45 59 WTI原油 62.79 $0.22 +0.35% +2.51% $62.85 56 汇率 欧元/美元 $1.235 $0.002 +0.15% +0.30% 美元/澳元 0.7781 0.002 +0.22% +0.24% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 戴素萍/张若琪)