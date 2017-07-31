芝加哥期市：小麦期货跌1%，供应充足抵消对美国春麦产量的担忧

路透悉尼7月31日 - 美国小麦期货周一下跌1%，四日来首次下跌，全球供应充足抵消了高质量小麦产量减少的担忧。 0051GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌1%至每蒲式耳4.76-3/4美元。上周五为收高0.3%。 主力大豆期货跌1.4%至每蒲式耳9.98-3/4美元，周五收涨0.55%。 玉米期货下滑1.35%至每蒲式耳3.82-3/4美元，几乎持平于上日收盘位。 上周参加年度作物巡查的人士称，种植季的干旱高温天气使得美国硬红春麦的单产预期降至近十年最低。 据法庭文件显示，美国一家法院周五表示，美国国家环境保护局(EPA)设定在美国出售的燃料中必须包含的可再生燃料比例的标准出现错误，下令该机构重新制定标准。 EPA此前寻求降低美国出售的燃料中所混入的生物燃料比例。 以下为0051报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 476.00 -5.00 -1.04% -0.78% 502.62 34 CBOT玉米 382.75 -5.25 -1.35% -1.29% 392.36 40 CBOT大豆 998.75 -14.25 -1.41% -0.87% 981.89 46 CBOT稻米 12.39 -$0.03 -0.24% +0.57% $11.90 77 WTI原油 49.73 $0.02 +0.04% +1.41% $45.74 79 汇率 欧元/美 $1.174 -$0.001 -0.09% +0.54% 元 美元/澳 0.7960 -0.003 -0.33% -0.04% 元 (完) (编译 杜明霞/白云; 审校 李婷仪/张荻)