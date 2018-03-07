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货币新闻
March 7, 2018 / 2:17 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货跌1%，受益于美国农业部作物生长报告

2 分钟阅读

    路透悉尼3月7日 - 美国小麦期货周三跌1%，备受关注的美国政府报告显示，尽管最近天气因素不利，但主要产区作物生长状况改善，让市场获得些许宽慰。
    
    0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌1%报每蒲式耳5.01-3/4美元，周二收低0.4%。小麦合约上周触及5.18-1/2高位，为2017年7月以来最高。
    
    大豆期货下滑0.4%报每蒲式耳10.74美元，上日收低0.3%。

    主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.87-1/4美元，上日收盘涨0.3
%。

    美国农业部(USDA)在周一晚间公布的州作物报告中称，堪萨斯州小麦
优良率为13%，高于2月26日月度报告中的12%。

    USDA称俄克拉荷马州小麦优良率为6%，高于2月26日报告中的4%。

    USDA将在周四公布小麦、玉米和大豆的最新月度供需报告，部分分析
师预计政府报告将显示美国小麦结转库存增加。

 以下为0148 GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                      %         值          
 CBOT小麦    501.75   -5.25   -1.04%    -1.47%      472.88    74
 CBOT玉米    387.25   -1.00   -0.26%    +0.00%      374.14    72
 CBOT大豆   1070.00   -4.75   -0.44%    -0.70%     1026.54    68
 CBOT稻米     12.48   $0.00   +0.00%    +0.12%      $12.45    60
 WTI原油      62.16  -$0.44   -0.70%    -0.66%      $62.77    48
 汇率                                                           
 欧元/美元   $1.241  $0.001   +0.06%    +0.61%                  
 美元/澳元   0.7795  -0.003   -0.41%    +0.40%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 许娜/陈宗琦)
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