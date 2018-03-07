芝加哥期市：小麦期货跌1%，受益于美国农业部作物生长报告

路透悉尼3月7日 - 美国小麦期货周三跌1%，备受关注的美国政府报告显示，尽管最近天气因素不利，但主要产区作物生长状况改善，让市场获得些许宽慰。 0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌1%报每蒲式耳5.01-3/4美元，周二收低0.4%。小麦合约上周触及5.18-1/2高位，为2017年7月以来最高。 大豆期货下滑0.4%报每蒲式耳10.74美元，上日收低0.3%。 主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.87-1/4美元，上日收盘涨0.3 %。 美国农业部(USDA)在周一晚间公布的州作物报告中称，堪萨斯州小麦 优良率为13%，高于2月26日月度报告中的12%。 USDA称俄克拉荷马州小麦优良率为6%，高于2月26日报告中的4%。 USDA将在周四公布小麦、玉米和大豆的最新月度供需报告，部分分析 师预计政府报告将显示美国小麦结转库存增加。 以下为0148 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 501.75 -5.25 -1.04% -1.47% 472.88 74 CBOT玉米 387.25 -1.00 -0.26% +0.00% 374.14 72 CBOT大豆 1070.00 -4.75 -0.44% -0.70% 1026.54 68 CBOT稻米 12.48 $0.00 +0.00% +0.12% $12.45 60 WTI原油 62.16 -$0.44 -0.70% -0.66% $62.77 48 汇率 欧元/美元 $1.241 $0.001 +0.06% +0.61% 美元/澳元 0.7795 -0.003 -0.41% +0.40% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 许娜/陈宗琦)