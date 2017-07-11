芝加哥期市：小麦期货跳涨1.5%，因炎热乾旱天气威胁产量

路透悉尼7月11日 - 美国小麦期货周二上涨1.5%，升向两年高位，因 广大产区的高温干旱天气预报令人担忧产量会普遍受损。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货涨1.5%，至每 蒲式耳5.58美元。 大豆期货上涨0.6%，报每蒲式耳10.45-1/4美元，接近盘中高位 10.47美元--此为3月6日以来最高水准。周一大豆期货涨2.3%。 玉米期货涨0.4%报每蒲式耳4.16-1/2美元，接近日高4.17-1/4美元，后者为2016 年6月以来最高。玉米期货周一收升2.5%。 小麦上扬，因预计主要种植区将迎来干热天气，导致对作物状况的担忧加剧。 美国农业部公布美国春小麦优良率为35%，符合分析师预期。 美国农业部公布玉米优良率为65%，低于前一周的68%。路透调查分析师原本预期会下降 1个百分点。 以下为0024GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 558.00 8.00 +1.45% +4.30% 483.64 71 CBOT玉米 416.50 1.75 +0.42% +2.90% 397.30 81 CBOT大豆 1045.25 6.00 +0.58% +2.93% 948.98 93 CBOT稻米 12.03 $0.00 +0.00% +0.84% $11.63 73 WTI原油 44.54 $0.14 +0.32% +0.70% $45.44 46 汇率 欧元/美元 $1.139 -$0.001 -0.06% -0.07% 美元/澳元 0.7605 0.000 +0.00% +0.00% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张涛/李爽 审校 徐文焰/陈宗琦)