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2017年7月11日 / 凌晨12点58分 / 1 个月前

芝加哥期市：小麦期货跳涨1.5%，因炎热乾旱天气威胁产量

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月11日 - 美国小麦期货周二上涨1.5%，升向两年高位，因
广大产区的高温干旱天气预报令人担忧产量会普遍受损。

    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货涨1.5%，至每
蒲式耳5.58美元。

    大豆期货上涨0.6%，报每蒲式耳10.45-1/4美元，接近盘中高位
10.47美元--此为3月6日以来最高水准。周一大豆期货涨2.3%。

    玉米期货涨0.4%报每蒲式耳4.16-1/2美元，接近日高4.17-1/4美元，后者为2016
年6月以来最高。玉米期货周一收升2.5%。
    
    小麦上扬，因预计主要种植区将迎来干热天气，导致对作物状况的担忧加剧。
    
    美国农业部公布美国春小麦优良率为35%，符合分析师预期。
    
    美国农业部公布玉米优良率为65%，低于前一周的68%。路透调查分析师原本预期会下降
1个百分点。    
    
 以下为0024GMT报价：
 合约        价格     变动      涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     558.00      8.00   +1.45%      +4.30%         483.64    71
 CBOT玉米     416.50      1.75   +0.42%      +2.90%         397.30    81
 CBOT大豆    1045.25      6.00   +0.58%      +2.93%         948.98    93
 CBOT稻米      12.03     $0.00   +0.00%      +0.84%         $11.63    73
 WTI原油       44.54     $0.14   +0.32%      +0.70%         $45.44    46
 汇率                                                                   
 欧元/美元    $1.139   -$0.001   -0.06%      -0.07%                     
 美元/澳元    0.7605     0.000   +0.00%      +0.00%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张涛/李爽  审校 徐文焰/陈宗琦)

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