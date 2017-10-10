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芝加哥期市：小麦期货近四周低位，因供应充裕且美国天气有利作物
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2017年10月10日 / 凌晨1点43分 / 11 天前

芝加哥期市：小麦期货近四周低位，因供应充裕且美国天气有利作物

2 分钟阅读

    路透新加坡10月10日 - 芝加哥小麦期货周二近持平，上日创逾一个月来单日最大跌幅，因全球市场供应充裕，令美国小麦出口买需欠佳，抑制了小麦期价。
    
    大豆期货小涨，周一微幅收低。玉米期货基本持平。
    
    来自黑海地区的激烈竞争，使美国小麦市场正面临外界对美国供应买需欠佳的压力。
    
    俄罗斯小麦价格上周上涨，分析师周一称因埃及和沙特阿拉伯等买家的需求强劲。

    小麦期货周一触及9月12日以来最低，报每蒲式耳4.35-1/2美元。
    
    农业咨询公司IKAR表示，上周末，蛋白含量12.5%、10月交货的俄罗斯小麦在黑海地区的报价(离岸价格)为每吨193美元，较之前一周上涨2美元。
    
    关注焦点是全球最大小麦进口国埃及，该国周一向全球供应商招标购买小麦，购买数量未定，发货日期为11月20-30日。
    
    美国冬小麦种植区土壤湿度改善，也给小麦市场带来额外压力。目前该地区小麦种植正在推进。上周美国大平原南部普遍降雨，本周中西部预报有雨。
    
    这应会放缓秋季作物收割，这个因素一直在支撑大豆和玉米价格。美国农业部计划周二稍后公布每周作物进展报告。
    
    在美国农业部周四公布月度供需报告之前，投资者不愿大规模建仓。

  以下为0110GMT报价：
 合约                 价格      变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦           436.00      0.00     +0.00%      -1.69%        443.68     39
 CBOT玉米           349.50      0.00     +0.00%      -0.14%        352.58     49
 CBOT大豆           969.00      2.25     +0.23%      -0.33%        962.82     57
 CBOT稻米            11.85     $0.01     +0.04%      -0.34%        $12.44     26
 WTI原油             49.70     $0.12     +0.24%      +0.83%        $49.58     44
 汇率                                                                           
 欧元/美元          $1.175    $0.002     +0.13%      +0.18%                     
 美元/澳元          0.7774     0.002     +0.28%      +0.06%                     
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 徐文焰/许娜/张若琪)

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