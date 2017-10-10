芝加哥期市：小麦期货近四周低位，因供应充裕且美国天气有利作物

路透新加坡10月10日 - 芝加哥小麦期货周二近持平，上日创逾一个月来单日最大跌幅，因全球市场供应充裕，令美国小麦出口买需欠佳，抑制了小麦期价。 大豆期货小涨，周一微幅收低。玉米期货基本持平。 来自黑海地区的激烈竞争，使美国小麦市场正面临外界对美国供应买需欠佳的压力。 俄罗斯小麦价格上周上涨，分析师周一称因埃及和沙特阿拉伯等买家的需求强劲。 小麦期货周一触及9月12日以来最低，报每蒲式耳4.35-1/2美元。 农业咨询公司IKAR表示，上周末，蛋白含量12.5%、10月交货的俄罗斯小麦在黑海地区的报价(离岸价格)为每吨193美元，较之前一周上涨2美元。 关注焦点是全球最大小麦进口国埃及，该国周一向全球供应商招标购买小麦，购买数量未定，发货日期为11月20-30日。 美国冬小麦种植区土壤湿度改善，也给小麦市场带来额外压力。目前该地区小麦种植正在推进。上周美国大平原南部普遍降雨，本周中西部预报有雨。 这应会放缓秋季作物收割，这个因素一直在支撑大豆和玉米价格。美国农业部计划周二稍后公布每周作物进展报告。 在美国农业部周四公布月度供需报告之前，投资者不愿大规模建仓。 以下为0110GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 436.00 0.00 +0.00% -1.69% 443.68 39 CBOT玉米 349.50 0.00 +0.00% -0.14% 352.58 49 CBOT大豆 969.00 2.25 +0.23% -0.33% 962.82 57 CBOT稻米 11.85 $0.01 +0.04% -0.34% $12.44 26 WTI原油 49.70 $0.12 +0.24% +0.83% $49.58 44 汇率 欧元/美元 $1.175 $0.002 +0.13% +0.18% 美元/澳元 0.7774 0.002 +0.28% +0.06% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 徐文焰/许娜/张若琪)