芝加哥期市：小麦期货连三日走低，供应充足和获利了结打压市场

路透10月27日 - 芝加哥小麦期货周五进一步下跌，已连续第三日走 低，供应充足以及本周早些时候大涨后投资者了结获利，令市场承压。 大豆期货几无变动，强劲需求支撑市场，玉米期货微幅下跌。 包括俄罗斯在内的全球主要出口国的供应创纪录，打压芝加哥小麦期 货价格。 国际谷物理事会周四调升对2017/18年全球谷物产量预估，主要反映出美国玉米的预估收成量有所提升。 国际谷物理事会周四公布月报，预估全球谷物产量将达20.75亿吨，较前次预估增加600万吨。 小麦期货周线涨幅略高于1%，结束四周跌势；玉米期货本周上升1.5%，结束上周逾2%的跌势；大豆期货周线跌0.7%，连两周下滑。 美国供应充沛，加上南美洲天气疑虑缓解，令玉米与大豆期货偏空。 不过大豆需求强劲限制了跌势。美国农业部周四早上公布报告显示，当周大豆出口213万吨，高于预估的130-170万吨。 小麦出口为39.06万吨，预估为25-45万吨之间。玉米出口139万吨，高于行业预估的80-100万吨。 以下爲0108GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 430.25 -1.50 -0.35% -1.21% 441.22 42 CBOT玉米 349.75 -0.75 -0.21% -0.36% 350.48 47 CBOT大豆 971.75 0.50 +0.05% -0.38% 972.93 40 CBOT稻米 11.82 $0.03 +0.25% +1.29% $12.08 27 WTI原油 52.69 $0.05 +0.09% +0.98% $51.19 68 汇率 欧元/美元 $1.163 -$0.002 -0.21% -1.58% 美元/澳元 0.7640 -0.002 -0.26% -0.82% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 王琛/陈宗琦；审校 王丽鑫/龚芳/许娜)