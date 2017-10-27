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芝加哥期市：小麦期货连三日走低，供应充足和获利了结打压市场
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2017年10月27日 / 凌晨1点29分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货连三日走低，供应充足和获利了结打压市场

2 分钟阅读

    路透10月27日 - 芝加哥小麦期货周五进一步下跌，已连续第三日走
低，供应充足以及本周早些时候大涨后投资者了结获利，令市场承压。
    
    大豆期货几无变动，强劲需求支撑市场，玉米期货微幅下跌。
    
    包括俄罗斯在内的全球主要出口国的供应创纪录，打压芝加哥小麦期
货价格。

    国际谷物理事会周四调升对2017/18年全球谷物产量预估，主要反映出美国玉米的预估收成量有所提升。
    
    国际谷物理事会周四公布月报，预估全球谷物产量将达20.75亿吨，较前次预估增加600万吨。
    
    小麦期货周线涨幅略高于1%，结束四周跌势；玉米期货本周上升1.5%，结束上周逾2%的跌势；大豆期货周线跌0.7%，连两周下滑。
    
    美国供应充沛，加上南美洲天气疑虑缓解，令玉米与大豆期货偏空。
    
    不过大豆需求强劲限制了跌势。美国农业部周四早上公布报告显示，当周大豆出口213万吨，高于预估的130-170万吨。
    
    小麦出口为39.06万吨，预估为25-45万吨之间。玉米出口139万吨，高于行业预估的80-100万吨。    
    
    
 以下爲0108GMT报价：
 合约       价格    变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦   430.25  -1.50    -0.35%  -1.21%    441.22      42
 CBOT玉米   349.75  -0.75    -0.21%  -0.36%    350.48      47
 CBOT大豆   971.75  0.50     +0.05%  -0.38%    972.93      40
 CBOT稻米   11.82   $0.03    +0.25%  +1.29%    $12.08      27
 WTI原油    52.69   $0.05    +0.09%  +0.98%    $51.19      68
 汇率                                                      
 欧元/美元  $1.163  -$0.002  -0.21%  -1.58%                
 美元/澳元  0.7640  -0.002   -0.26%  -0.82%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 王琛/陈宗琦；审校 王丽鑫/龚芳/许娜)

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