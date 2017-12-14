芝加哥期市：小麦期货连续第二日上涨并触及六日高位，大豆期货小升

路透悉尼12月14日 - 美国小麦期货周四连续第二日上涨，触及六日高位，不过全球供应充裕，抑制价格涨势。 0152GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货涨0.4%，报每蒲式耳4.18-1/2美元，接近日高4.19美元，后者亦为12月8日以来高点。小麦合约上日收高1.5%。 大豆期货升0.1%报每蒲式耳9.80美元，周三涨0.4%。 玉米期货升0.1%报每蒲式耳3.49-1/4美元，上日该合约收高0.4%。 美国农业部将2017-18年度全球小麦库存上调至纪录新高，并上调美国库存预期。 阿根廷主要大豆和玉米种植区本周末料迎来降雨，该国中部作物种植带乾旱地区压力将有所缓解，支持对 作物损失可能很小的预期。阿根廷是全球最大的豆粕出口国、第三大玉米供应国。 以下为0200GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 418.50 1.75 +0.42% +1.89% 435.48 33 CBOT玉米 349.25 0.25 +0.07% +0.43% 355.22 36 CBOT大豆 979.75 0.50 +0.05% +0.41% 988.90 38 CBOT稻米 11.81 $0.04 +0.30% -3.71% $12.01 35 WTI原油 56.79 $0.19 +0.34% -0.61% $56.92 45 汇率 欧元/美元 $1.184 $0.002 +0.14% +0.86% 美元/澳元 0.7667 0.003 +0.41% +1.46% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李爽 审校 徐文焰/戴素萍)