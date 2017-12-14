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芝加哥期市：小麦期货连续第二日上涨并触及六日高位，大豆期货小升
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#市场报道
December 14, 2017 / 2:14 AM / a day ago

芝加哥期市：小麦期货连续第二日上涨并触及六日高位，大豆期货小升

2 分钟阅读

    路透悉尼12月14日 - 美国小麦期货周四连续第二日上涨，触及六日高位，不过全球供应充裕，抑制价格涨势。
    
    0152GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货涨0.4%，报每蒲式耳4.18-1/2美元，接近日高4.19美元，后者亦为12月8日以来高点。小麦合约上日收高1.5%。
    
    大豆期货升0.1%报每蒲式耳9.80美元，周三涨0.4%。

    玉米期货升0.1%报每蒲式耳3.49-1/4美元，上日该合约收高0.4%。
    
    美国农业部将2017-18年度全球小麦库存上调至纪录新高，并上调美国库存预期。
    
    阿根廷主要大豆和玉米种植区本周末料迎来降雨，该国中部作物种植带乾旱地区压力将有所缓解，支持对
作物损失可能很小的预期。阿根廷是全球最大的豆粕出口国、第三大玉米供应国。    
    
 以下为0200GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                  值          
 CBOT小麦    418.50    1.75   +0.42%      +1.89%      435.48    33
 CBOT玉米    349.25    0.25   +0.07%      +0.43%      355.22    36
 CBOT大豆    979.75    0.50   +0.05%      +0.41%      988.90    38
 CBOT稻米     11.81   $0.04   +0.30%      -3.71%      $12.01    35
 WTI原油      56.79   $0.19   +0.34%      -0.61%      $56.92    45
 汇率                                                             
 欧元/美元   $1.184  $0.002   +0.14%      +0.86%                  
 美元/澳元   0.7667   0.003   +0.41%      +1.46%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 李爽  审校 徐文焰/戴素萍)

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