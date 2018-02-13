芝加哥期市：小麦触及六个月高位，因恶劣天气点燃产量忧虑

路透悉尼2月13日 - 美国小麦期货周二触及六个月高位，受益于对重要的北美种植区天气恶劣的担忧。 0224GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约涨0.5%至每蒲式耳4.66-1/2美元，稍早触及8月8日以来高位4.67美元。小麦期货周一收高3.3%。 主力大豆期约涨0.1%至每蒲式耳10.02-1/2美元，周一升1.9%。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日涨1.4%。 堪萨斯州和俄克拉荷马州等美国冬麦主产区干旱气候相关担忧对小麦价格构成支撑。 价格上涨似乎抑制了美国小麦的出口需求。 贸易消息人士说，一些中国买家取消从美国购买玉米，转而从乌克兰采购，因中国当局 收紧对转基因玉米的控管。 以下为0224 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RS % 值 I CBOT小麦 466.50 2.50 +0.54% +3.90% 438.76 67 CBOT玉米 366.50 -0.50 -0.14% +1.24% 355.98 63 CBOT大豆 1002.50 0.75 +0.07% +1.98% 978.69 65 CBOT稻米 12.38 -$0.01 -0.08% +0.45% $12.17 55 WTI原油 59.70 $0.41 +0.69% +0.84% $63.23 25 汇率 欧元/美元 $1.229 $0.000 -0.01% +0.47% 美元/澳元 0.7861 0.000 +0.04% +0.63% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王灿；审校 张涛/孙茉莉)