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2017年6月19日 / 凌晨1点57分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦连涨两日后下跌，美国天气是关注重点

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透新加坡6月19日 - 芝加哥小麦期货周一跌近1%，在上扬之后稍作喘息。由于乾旱天气打击美国单产，小麦期货价格过去两个交易日上涨约5%。
    
    亚洲早盘时，玉米价格下跌1.5%，大豆价格波动不大。
    
    芝加哥小麦期货周五涨至近一年高位每蒲式耳4.68-1/2美元，因乾旱天气带来美国春麦减产威胁。

    刚开始收割的硬红冬麦单产报告令人失望，为价格提供了额外支撑。
    
    预测机构Commodity Weather Group称，达科达州西部和蒙大拿州未来两周降雨机会非常有限，将不利于这些地方的春麦生长。
    
    对于黑海地区作物的疑虑支撑了小麦价格。路透调查显示，俄罗斯、乌克兰及哈萨克斯坦下一季小麦出口预计将下滑3.3%至5,040万吨，产量料也将下滑。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，2017年6月13日止当周，大型投机客削减其玉米期货净空仓。   
    

    
 以下爲0129 GMT报价：
 合约       价格     变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦   461.00   -4.25     -0.91%  +1.60%     436.21       69
 CBOT玉米   378.25   -5.75     -1.50%  -0.33%     373.97       51
 CBOT大豆   938.75   -0.25     -0.03%  +0.43%     943.28       58
 CBOT稻米   11.34    -$0.06    -0.57%  -1.22%     $10.94       60
 WTI原油    44.51    -$0.23    -0.51%  +0.11%     $47.72       31
 汇率                                                          
  欧元/美   $1.120   $0.000    -0.02%  +0.47%                  
 元                                                            
 美元/澳元  0.7624   0.001     +0.11%  +0.63%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。
(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 龚芳/李爽)

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