芝加哥期市：小麦连涨两日后下跌，美国天气是关注重点

路透新加坡6月19日 - 芝加哥小麦期货周一跌近1%，在上扬之后稍作喘息。由于乾旱天气打击美国单产，小麦期货价格过去两个交易日上涨约5%。 亚洲早盘时，玉米价格下跌1.5%，大豆价格波动不大。 芝加哥小麦期货周五涨至近一年高位每蒲式耳4.68-1/2美元，因乾旱天气带来美国春麦减产威胁。 刚开始收割的硬红冬麦单产报告令人失望，为价格提供了额外支撑。 预测机构Commodity Weather Group称，达科达州西部和蒙大拿州未来两周降雨机会非常有限，将不利于这些地方的春麦生长。 对于黑海地区作物的疑虑支撑了小麦价格。路透调查显示，俄罗斯、乌克兰及哈萨克斯坦下一季小麦出口预计将下滑3.3%至5,040万吨，产量料也将下滑。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，2017年6月13日止当周，大型投机客削减其玉米期货净空仓。 以下爲0129 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 461.00 -4.25 -0.91% +1.60% 436.21 69 CBOT玉米 378.25 -5.75 -1.50% -0.33% 373.97 51 CBOT大豆 938.75 -0.25 -0.03% +0.43% 943.28 58 CBOT稻米 11.34 -$0.06 -0.57% -1.22% $10.94 60 WTI原油 44.51 -$0.23 -0.51% +0.11% $47.72 31 汇率 欧元/美 $1.120 $0.000 -0.02% +0.47% 元 美元/澳元 0.7624 0.001 +0.11% +0.63% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。 (完) (编译 王颖/李婷仪 审校 龚芳/李爽)