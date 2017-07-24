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15 天前
芝加哥期市：玉米下挫2%触及一周低点，因降雨缓解产量受损疑虑
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2017年7月24日 / 凌晨1点17分 / 15 天前

芝加哥期市：玉米下挫2%触及一周低点，因降雨缓解产量受损疑虑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月24日 - 美国玉米期货周一下挫2%触及一周低点，因降雨的预测缓解了产量可能受损的忧虑。
    
    小麦期货跌近1.5%至近一个月低点；大豆也跌逾1%。
    
    0041GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌2%至每蒲式耳3.85-3/4美元，稍早触及7月17日以来低位3.84-3/4美元。玉米上交易日收低2.8%。

    “干旱天气是主要忧虑，因此这(降雨)会缓解一些担忧，”澳洲国民银行农业分析师Phin Ziebell称。
    
    美国中西部地区料将普遍出现降雨，这是受干旱天气困扰的主要产区。
    
    美国农业部数据显示，近期的干旱天气已经令作物受损。
    
    中国6月进口38万吨玉米，几乎是一年前的六倍。这也对玉米价格构成支持。
    
    主力大豆期货跌1.5%至每蒲式耳10.06-3/4美元，上周五收跌0.5%。
    
    主力小麦期货跌近1.35%至每蒲式耳4.92-1/2美元，接近日内低点4.91-3/4美元，这亦是6月29日以来的最低位。
    
    近几日小麦价格下滑，尽管由于干旱天气，市场对于美国高蛋白小麦供应的担忧与日俱增。
   
 以下为0041 GMT报价                                                  
 ：                                                                  
 合约                价格     变动    涨跌%    两日涨   30日移动均   RSI
                                               跌%      值           
 CBOT小麦            492.50   -6.75   -1.35%   -2.62%   500.41       38
 CBOT玉米            385.50   -8.00   -2.03%   -4.76%   395.04       42
 CBOT大豆            1006.75  -15.50  -1.52%   -1.97%   971.89       51
 CBOT稻米            11.92    -$0.06  -0.54%   +0.46%   $11.76       62
 WTI原油             45.66    -$0.11  -0.24%   -2.42%   $45.09       44
 汇率                                                                
 欧元/美元           $1.167   $0.001  +0.10%   +0.38%                
 美元/澳元           0.7914   0.000   +0.04%   -0.54%                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 戴素萍/张涛)

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