芝加哥期市：玉米价格连两日下跌，因全球库存充沛而承压

路透悉尼9月27日 - 美国玉米价格周三连续第二日下跌，全球供应充足令盘势承压；美国农业部(USDA)本周稍晚可望证实上述预期观点。 0035GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.2%，至每蒲式耳3.51-1/2美元；上日收低0.4%。 主力大豆期货近持平于每蒲式耳9.63美元；上日收低0.8%。 小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.54-1/2美元，周二收盘持平。 美国农业部周五将发布最新季度库存报告。分析师预计，截至9月1日，美国玉米库存料为23.53亿蒲式耳 ，若果真如此，将创1988年以来同期最高库存。 路透调查的分析师预计，政府将调低对2017年美国春小麦和所有小麦产量的预估。 美国农业部报告显示，截至周日，美国大豆收割完成了10%，美国玉米已经收割完11%。 这一进度低于路透调查的行业平均预估，但美国中西部大部分地区本周天气预计乾燥，应该会加快进度。 以下为0035GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 454.50 0.75 +0.17% +0.11% 441.05 74 CBOT玉米 351.50 -0.75 -0.21% -0.64% 355.18 54 CBOT大豆 963.00 -0.50 -0.05% -0.85% 954.91 48 CBOT稻米 11.97 $0.00 +0.00% -3.19% $12.64 26 WTI原油 52.05 $0.17 +0.33% -0.33% $48.72 74 汇率 欧元/美元 $1.178 -$0.001 -0.10% -0.57% 美元/澳元 0.7870 -0.002 -0.20% -0.81% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 龚芳/李爽 审校 张若琪/戴素萍)