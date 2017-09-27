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芝加哥期市：玉米价格连两日下跌，因全球库存充沛而承压
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2017年9月27日 / 凌晨1点12分 / 24 天内

芝加哥期市：玉米价格连两日下跌，因全球库存充沛而承压

2 分钟阅读

    路透悉尼9月27日 - 美国玉米价格周三连续第二日下跌，全球供应充足令盘势承压；美国农业部(USDA)本周稍晚可望证实上述预期观点。
  
    0035GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.2%，至每蒲式耳3.51-1/2美元；上日收低0.4%。
    
    主力大豆期货近持平于每蒲式耳9.63美元；上日收低0.8%。

    小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.54-1/2美元，周二收盘持平。
    
    美国农业部周五将发布最新季度库存报告。分析师预计，截至9月1日，美国玉米库存料为23.53亿蒲式耳
，若果真如此，将创1988年以来同期最高库存。
    
    路透调查的分析师预计，政府将调低对2017年美国春小麦和所有小麦产量的预估。
    
    美国农业部报告显示，截至周日，美国大豆收割完成了10%，美国玉米已经收割完11%。
    
    这一进度低于路透调查的行业平均预估，但美国中西部大部分地区本周天气预计乾燥，应该会加快进度。
    
    
 以下为0035GMT报价：
 合约        价格    变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    454.50     0.75   +0.17%      +0.11%         441.05    74
 CBOT玉米    351.50    -0.75   -0.21%      -0.64%         355.18    54
 CBOT大豆    963.00    -0.50   -0.05%      -0.85%         954.91    48
 CBOT稻米     11.97    $0.00   +0.00%      -3.19%         $12.64    26
 WTI原油      52.05    $0.17   +0.33%      -0.33%         $48.72    74
 汇率                                                                 
 欧元/美元   $1.178  -$0.001   -0.10%      -0.57%                     
 美元/澳元   0.7870   -0.002   -0.20%      -0.81%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 龚芳/李爽  审校 张若琪/戴素萍)

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