芝加哥期市：玉米小幅下跌，周线涨幅料接近4%

路透悉尼7月21日 - 美国玉米周五在四个交易日来首次下跌，但周线 恐仍将上涨近4%，因不利天气可能影响产量的担忧支撑价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周上涨近4%，扳回上 周的全部跌幅。 主力大豆期货本周上扬2.5%，上周下跌1.4%。 小麦期货本周跌近1%，上周跌4.5%。 天气预报显示干燥天气持续，不利正进入关键的授粉阶段的作物，这支撑玉 米价格。 主要产区爱荷华州、伊利诺伊州和内布拉斯加州玉米作物生长条件评级本周 稍早下降，未来降雨仍有限料是不利因素。 美国农业部周四稍早公布，小麦一周出口销售66.95万吨，远超过贸易机构预 估的25万-45万吨区间。 以下为0056GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 507.00 1.25 +0.25% +0.80% 499.63 52 CBOT玉米 404.25 -0.50 -0.12% +2.02% 396.23 63 CBOT大豆 1027.00 0.00 +0.00% +1.43% 970.18 67 CBOT稻米 12.01 $0.01 +0.04% +1.18% $11.76 70 WTI原油 46.98 $0.06 +0.13% -0.30% $45.14 61 汇率 欧元/美元 $1.162 -$0.001 -0.08% +0.92% 美元/澳元 0.7937 -0.002 -0.25% -0.15% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 王颖/孙茉莉)