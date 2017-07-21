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芝加哥期市：玉米小幅下跌，周线涨幅料接近4%
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2017年7月21日 / 凌晨1点26分 / 18 天内

芝加哥期市：玉米小幅下跌，周线涨幅料接近4%

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月21日 - 美国玉米周五在四个交易日来首次下跌，但周线
恐仍将上涨近4%，因不利天气可能影响产量的担忧支撑价格。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周上涨近4%，扳回上
周的全部跌幅。
    
    主力大豆期货本周上扬2.5%，上周下跌1.4%。

    小麦期货本周跌近1%，上周跌4.5%。
    
    天气预报显示干燥天气持续，不利正进入关键的授粉阶段的作物，这支撑玉
米价格。
    
    主要产区爱荷华州、伊利诺伊州和内布拉斯加州玉米作物生长条件评级本周
稍早下降，未来降雨仍有限料是不利因素。
    
    美国农业部周四稍早公布，小麦一周出口销售66.95万吨，远超过贸易机构预
估的25万-45万吨区间。    
    
 以下为0056GMT报价：
 合约        价格     变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     507.00     1.25   +0.25%      +0.80%         499.63    52
 CBOT玉米     404.25    -0.50   -0.12%      +2.02%         396.23    63
 CBOT大豆    1027.00     0.00   +0.00%      +1.43%         970.18    67
 CBOT稻米      12.01    $0.01   +0.04%      +1.18%         $11.76    70
 WTI原油       46.98    $0.06   +0.13%      -0.30%         $45.14    61
 汇率                                                                  
 欧元/美元    $1.162  -$0.001   -0.08%      +0.92%                     
 美元/澳元    0.7937   -0.002   -0.25%      -0.15%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。(完) (编译 王丽鑫/李爽  审校 王颖/孙茉莉)

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