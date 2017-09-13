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芝加哥期市：玉米小涨，但美国农业部调高产量预期抑制涨势
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2017年9月13日 / 凌晨1点40分 / 1 个月前

芝加哥期市：玉米小涨，但美国农业部调高产量预期抑制涨势

2 分钟阅读

    路透悉尼9月13日 - 美国玉米周三小涨，脱离上日所及两周低点，但
美国农业部调高北美产量预期，抑制玉米涨势。
    
    0102GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨0.4%报每蒲式耳
3.52-3/4美元；上日下跌1.7%，并触及8月31日以来低点3.45-1/2美元。
    
    大豆期货涨0.6%报每蒲式耳9.55-3/4美元，周二收低1%。

    主力小麦合约上涨0.4%至每蒲式耳4.43-3/4美元，周二收低1.7%。
    
    美国农业部在月度报告中上调对2017年美国玉米单产的预估，至每英亩169.9蒲式耳，高于分析师平均预估的168.2蒲式耳。8月时的预估为169.5蒲式耳。
    
    农业部将大豆单产预估也从8月的49.4蒲式耳上调至49.9，高于贸易商的预估区间。
    
    农业部将2017/18年度全球小麦年末库存预估从8月的2.6469亿吨下调至2.6314亿吨。
 以下为0102 GMT报价：
 合约            价格      变动     涨跌%  两日涨跌  30日移动均值    RSI
                                                  %                
 CBOT小麦      443.75      1.75    +0.40%    +2.07%        450.27     53
 CBOT玉米      352.75      1.25    +0.36%    -1.33%        364.05     44
 CBOT大豆      955.75      5.25    +0.55%    -0.44%        950.02     51
 CBOT稻米       12.95     $0.00    +0.00%    +2.33%        $12.65     67
 WTI原油        48.30     $0.07    +0.15%    +0.48%        $48.08     53
 汇率                                                                   
 欧元/美元     $1.197    $0.001    +0.06%    +0.18%                     
 美元/澳元     0.8025     0.001    +0.09%    -0.04%                     
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 张荻/张若琪)

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