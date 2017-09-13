芝加哥期市：玉米小涨，但美国农业部调高产量预期抑制涨势

路透悉尼9月13日 - 美国玉米周三小涨，脱离上日所及两周低点，但 美国农业部调高北美产量预期，抑制玉米涨势。 0102GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货涨0.4%报每蒲式耳 3.52-3/4美元；上日下跌1.7%，并触及8月31日以来低点3.45-1/2美元。 大豆期货涨0.6%报每蒲式耳9.55-3/4美元，周二收低1%。 主力小麦合约上涨0.4%至每蒲式耳4.43-3/4美元，周二收低1.7%。 美国农业部在月度报告中上调对2017年美国玉米单产的预估，至每英亩169.9蒲式耳，高于分析师平均预估的168.2蒲式耳。8月时的预估为169.5蒲式耳。 农业部将大豆单产预估也从8月的49.4蒲式耳上调至49.9，高于贸易商的预估区间。 农业部将2017/18年度全球小麦年末库存预估从8月的2.6469亿吨下调至2.6314亿吨。 以下为0102 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均值 RSI % CBOT小麦 443.75 1.75 +0.40% +2.07% 450.27 53 CBOT玉米 352.75 1.25 +0.36% -1.33% 364.05 44 CBOT大豆 955.75 5.25 +0.55% -0.44% 950.02 51 CBOT稻米 12.95 $0.00 +0.00% +2.33% $12.65 67 WTI原油 48.30 $0.07 +0.15% +0.48% $48.08 53 汇率 欧元/美元 $1.197 $0.001 +0.06% +0.18% 美元/澳元 0.8025 0.001 +0.09% -0.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 张荻/张若琪)