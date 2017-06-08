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2017年6月8日 / 凌晨1点43分 / 2 个月前

芝加哥期市：玉米持于一年高位附近，因天气预报引发减产担忧

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月8日 - 美国玉米期货周四小幅上涨，徘徊在一年高位附近，因预报称主要种植区的天气炎热干燥，引发玉米大范围减产的担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期约上涨0.4%至每蒲式耳3.86-1/4美元，上日涨2%并触及2016年6月以来最高3.87美元。
    
    主力大豆期约涨0.24%至每蒲式耳9.33美元，周三涨0.8%。

    主力小麦合约上涨0.6%至4.47-1/4美元，周三收高2%，并一度触及4.48-3/4美元，为5月4日以来最高。
    
    美国大平原北部及中西部地区北部周末天气料乾热，有可能对作物造成损害。
    
    美国玉米距关键的授粉阶段还有数周，通常7月为授粉期。
    
    美国农业部(USDA)周一公布的报告称玉米优良率为68%，高于前一周的65%，但低于一年前同期的75%。

 以下爲0112 GMT报价：
 合约             价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦       447.25      2.50    +0.56%     +2.64%        434.80     75
 CBOT玉米       386.25      1.50    +0.39%     +2.39%        371.74     74
 CBOT大豆       933.00      2.25    +0.24%     +1.03%        950.63     54
 CBOT稻米        11.20    -$0.03    -0.27%     +0.95%        $10.56     68
 WTI原油         46.00     $0.28    +0.61%     -4.54%        $48.32     30
 汇率                                                                
 欧元/美元      $1.125   -$0.001    -0.07%     -0.25%                
 美元/澳元      0.7536    -0.001    -0.13%     +0.40%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)

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