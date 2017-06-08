芝加哥期市：玉米持于一年高位附近，因天气预报引发减产担忧

路透悉尼6月8日 - 美国玉米期货周四小幅上涨，徘徊在一年高位附近，因预报称主要种植区的天气炎热干燥，引发玉米大范围减产的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期约上涨0.4%至每蒲式耳3.86-1/4美元，上日涨2%并触及2016年6月以来最高3.87美元。 主力大豆期约涨0.24%至每蒲式耳9.33美元，周三涨0.8%。 主力小麦合约上涨0.6%至4.47-1/4美元，周三收高2%，并一度触及4.48-3/4美元，为5月4日以来最高。 美国大平原北部及中西部地区北部周末天气料乾热，有可能对作物造成损害。 美国玉米距关键的授粉阶段还有数周，通常7月为授粉期。 美国农业部(USDA)周一公布的报告称玉米优良率为68%，高于前一周的65%，但低于一年前同期的75%。 以下爲0112 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 447.25 2.50 +0.56% +2.64% 434.80 75 CBOT玉米 386.25 1.50 +0.39% +2.39% 371.74 74 CBOT大豆 933.00 2.25 +0.24% +1.03% 950.63 54 CBOT稻米 11.20 -$0.03 -0.27% +0.95% $10.56 68 WTI原油 46.00 $0.28 +0.61% -4.54% $48.32 30 汇率 欧元/美元 $1.125 -$0.001 -0.07% -0.25% 美元/澳元 0.7536 -0.001 -0.13% +0.40% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)