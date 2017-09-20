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芝加哥期市：玉米期货下跌，因美国充足供应将入市
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#货币新闻
2017年9月20日 / 凌晨1点48分 / 1 个月内

芝加哥期市：玉米期货下跌，因美国充足供应将入市

2 分钟阅读

    路透悉尼9月20日 - 美国玉米期货周三连跌第三日，因预期充足的供
应很快会进入市场，打压价格持于一周低点附近。
    
    0057 GMT,，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货跌0.1%至每蒲式
耳3.47-3/4美元。上日收跌0.9%，当日触及9月12日以来最低点每蒲式耳3
.46-1/2美元。
    
    大豆期货上扬0.1%至每蒲式耳9.66-3/4美元，上日收跌0.2%。

    主力小麦期货涨0.1%至每蒲式耳4.43-1/2美元，上日收盘基本持平。
    
    美国农业部在每周报告中称，截至周日美国玉米收割率为7%。
    
    美国农业部称，美国玉米成熟率为34%，远低于五年平均水平47%。但预报显示不会有太大的天气问题威胁晚熟作物。
    
    有消息称埃及国有谷物采购机构标购了17.5万吨俄罗斯小麦，没有美国小麦参与竞标。

以下为0057GMT报价：
 合约          价格      变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均     RSI
                                                             值  
 CBOT小麦    443.50      0.50    +0.11%     +0.00%       443.44      68
 CBOT玉米    347.75     -0.50    -0.14%     -1.07%       358.95      53
 CBOT大豆    966.75      1.25    +0.13%     -0.10%       950.41      65
 CBOT稻米     12.79     $0.01    +0.08%     -0.74%       $12.69      62
 WTI原油      49.82     $0.34    +0.69%     -0.18%       $48.19      64
 汇率                                                                  
 欧元/美     $1.199    $0.000    +0.00%     +0.33%                     
 元                                                              
 美元/澳     0.8004     0.000    -0.06%     +0.55%                     
 元                                                              
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 李爽/张若琪)

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