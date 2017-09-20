芝加哥期市：玉米期货下跌，因美国充足供应将入市

路透悉尼9月20日 - 美国玉米期货周三连跌第三日，因预期充足的供 应很快会进入市场，打压价格持于一周低点附近。 0057 GMT,，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货跌0.1%至每蒲式 耳3.47-3/4美元。上日收跌0.9%，当日触及9月12日以来最低点每蒲式耳3 .46-1/2美元。 大豆期货上扬0.1%至每蒲式耳9.66-3/4美元，上日收跌0.2%。 主力小麦期货涨0.1%至每蒲式耳4.43-1/2美元，上日收盘基本持平。 美国农业部在每周报告中称，截至周日美国玉米收割率为7%。 美国农业部称，美国玉米成熟率为34%，远低于五年平均水平47%。但预报显示不会有太大的天气问题威胁晚熟作物。 有消息称埃及国有谷物采购机构标购了17.5万吨俄罗斯小麦，没有美国小麦参与竞标。 以下为0057GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 443.50 0.50 +0.11% +0.00% 443.44 68 CBOT玉米 347.75 -0.50 -0.14% -1.07% 358.95 53 CBOT大豆 966.75 1.25 +0.13% -0.10% 950.41 65 CBOT稻米 12.79 $0.01 +0.08% -0.74% $12.69 62 WTI原油 49.82 $0.34 +0.69% -0.18% $48.19 64 汇率 欧元/美 $1.199 $0.000 +0.00% +0.33% 元 美元/澳 0.8004 0.000 -0.06% +0.55% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 李爽/张若琪)