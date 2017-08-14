芝加哥期市：玉米期货下跌1%，在六周低位附近徘徊

路透悉尼8月14日 - 美国玉米期货周一下跌1%，因美国农业部(USDA)预计的产量水平高于市场预期，推动价格跌向六周低位。 0137GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌1%至每蒲式耳3.71美元。上周五收高1%。 玉米期货上周尾段跌至每蒲式耳3.70-1/4美元，为6月30日以来最低。 交投最活跃的大豆期货合约跌0.9%报每蒲式耳9.37美元，上周 五收高0.5%。 交投最活跃的小麦期约跌1.3%，报每蒲式耳4.33-3/4美元，上 周五收低0.3%。 美国农业部周四预测，美国玉米单产为每英亩169.5蒲式耳，低于该 机构之前预期的170.7蒲式耳，但远高于市场平均预估的166.2蒲式耳。 农业部还将大豆单产预估从48.0蒲式耳/英亩调高至49.4，而没有像 预期的那样调降，这也让投资者猝不及防。 小麦市场也因为农业部供应前景预测而承压，其中包括2017-18年度 全球小麦库存料大幅增长。 以下为0137 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT 小麦 433.75 -5.50 -1.25% -1.53% 492.43 19 CBOT 玉米 371.00 -3.75 -1.00% +0.00% 389.78 36 CBOT 大豆 937.00 -8.00 -0.85% -0.35% 993.07 29 CBOT 稻米 12.49 -$0.01 -0.08% +1.92% $12.12 63 WTI 原油 48.80 -$0.02 -0.04% +0.43% $47.51 50 汇率 欧元/美元 $1.182 $0.000 +0.03% +0.46% 美元/澳元 0.7906 0.002 +0.22% +0.41% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 许娜 许娜/王颖)