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芝加哥期市：玉米期货下跌1%，在六周低位附近徘徊
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2017年8月14日 / 凌晨2点06分 / 1 天前

芝加哥期市：玉米期货下跌1%，在六周低位附近徘徊

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼8月14日 - 美国玉米期货周一下跌1%，因美国农业部(USDA)预计的产量水平高于市场预期，推动价格跌向六周低位。
    
    0137GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌1%至每蒲式耳3.71美元。上周五收高1%。
    
    玉米期货上周尾段跌至每蒲式耳3.70-1/4美元，为6月30日以来最低。

    交投最活跃的大豆期货合约跌0.9%报每蒲式耳9.37美元，上周
五收高0.5%。
    
    交投最活跃的小麦期约跌1.3%，报每蒲式耳4.33-3/4美元，上
周五收低0.3%。
    
    美国农业部周四预测，美国玉米单产为每英亩169.5蒲式耳，低于该
机构之前预期的170.7蒲式耳，但远高于市场平均预估的166.2蒲式耳。
    
    农业部还将大豆单产预估从48.0蒲式耳/英亩调高至49.4，而没有像
预期的那样调降，这也让投资者猝不及防。
    
    小麦市场也因为农业部供应前景预测而承压，其中包括2017-18年度
全球小麦库存料大幅增长。
    
 以下为0137 GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                值           
 CBOT 小麦   433.75  -5.50   -1.25%  -1.53%     492.43       19
 CBOT 玉米   371.00  -3.75   -1.00%  +0.00%     389.78       36
 CBOT 大豆   937.00  -8.00   -0.85%  -0.35%     993.07       29
 CBOT 稻米   12.49   -$0.01  -0.08%  +1.92%     $12.12       63
 WTI 原油    48.80   -$0.02  -0.04%  +0.43%     $47.51       50
 汇率                                                        
 欧元/美元   $1.182  $0.000  +0.03%  +0.46%                  
 美元/澳元   0.7906  0.002   +0.22%  +0.41%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/郑茵 审校 许娜 许娜/王颖)

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