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芝加哥期市：玉米期货价格小幅下滑，收割进度缓慢抑制跌势
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2017年10月17日 / 凌晨1点27分 / 8 天内

芝加哥期市：玉米期货价格小幅下滑，收割进度缓慢抑制跌势

2 分钟阅读

    路透悉尼10月17日 - 美国玉米期货周二小幅走低，但跌幅受限。美国农业部称，美国北部地区作物收割进度落后于市场预期。
    
    0059 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.50美元，上日收低0.6%.
    
    主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.90美元，周一收跌0.9%。

    主力小麦合约近持平，上日收低0.7%。
    
    美国农业部(USDA)报告显示称，截至周日美国玉米收割率28%，落后分析师预估的31%。

    报告还显示美国大豆收割率49%，符合分析师预期。
    
    美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，9月大豆压榨量1.36419亿蒲式耳。分析师原先预估为1.38071亿蒲式
耳。
    
    美国农业部报告，周度出口检验大豆177万吨，超过预估的110-140万吨。
    
 以下为0059 GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦    436.25    -0.25    -0.06%      -0.74%        443.66     45
 CBOT玉米    350.00    -0.50    -0.14%      -0.78%        351.98     51
 CBOT大豆    990.00    -1.00    -0.10%      -1.02%        969.54     64
 CBOT稻米     12.12    $0.00    +0.00%      -0.53%        $12.34     54
 WTI原油      51.82   -$0.05    -0.10%      +0.72%        $50.34     61
 汇率                                                             
 欧元/美     $1.178  -$0.001    -0.09%      -0.32%                
 元                                                               
 美元/澳     0.7839   -0.001    -0.14%      -0.62%                
 元                                                               
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)

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