芝加哥期市：玉米期货价格小幅下滑，收割进度缓慢抑制跌势

路透悉尼10月17日 - 美国玉米期货周二小幅走低，但跌幅受限。美国农业部称，美国北部地区作物收割进度落后于市场预期。 0059 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.50美元，上日收低0.6%. 主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.90美元，周一收跌0.9%。 主力小麦合约近持平，上日收低0.7%。 美国农业部(USDA)报告显示称，截至周日美国玉米收割率28%，落后分析师预估的31%。 报告还显示美国大豆收割率49%，符合分析师预期。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，9月大豆压榨量1.36419亿蒲式耳。分析师原先预估为1.38071亿蒲式 耳。 美国农业部报告，周度出口检验大豆177万吨，超过预估的110-140万吨。 以下为0059 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 436.25 -0.25 -0.06% -0.74% 443.66 45 CBOT玉米 350.00 -0.50 -0.14% -0.78% 351.98 51 CBOT大豆 990.00 -1.00 -0.10% -1.02% 969.54 64 CBOT稻米 12.12 $0.00 +0.00% -0.53% $12.34 54 WTI原油 51.82 -$0.05 -0.10% +0.72% $50.34 61 汇率 欧元/美 $1.178 -$0.001 -0.09% -0.32% 元 美元/澳 0.7839 -0.001 -0.14% -0.62% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 杜明霞/戴素萍)