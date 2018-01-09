芝加哥期市：玉米期货小涨，但供应充裕令涨势受限

路透悉尼1月9日 - 美国玉米期货周二小涨，脱离了三周低点，但全球供应充裕令涨势受限。 0206 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.47-3/4美元。该合约上日收跌1.1%，并曾触及12月19日以来的最低位3.46-3/4美元。 交投最活跃的小麦期货跌0.2%至每蒲式耳4.26-3/4美元。该合约周一收跌0.7%，此前并曾触及12月29日以来的最低位4.25-3/4美元。 交投最活跃的大豆期货持平于每蒲式耳9.66-3/4美元，周一收 跌0.4%。 分析师预计，美国农业部周五将要发布的月报和季报料显示全球谷物 和大豆供应充足，有可能刺激期货市场的波动性。 小麦期价受到支撑，因市场担心严寒天气可能进一步影响本已受持续 干旱困扰的美国主产区作物。 一位气象学家和一位农场主周一表示，干旱对阿根廷大豆种植带的影 响预计在本周进一步恶化，农户播种可能迟于往年，在本种植季晚些时候 遭遇霜冻的可能性增大。 以下为0206GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 426.75 -1.00 -0.23% -0.93% 426.13 47 CBOT玉米 347.75 0.50 +0.14% -1.00% 351.21 39 CBOT大豆 966.75 0.00 +0.00% -0.41% 983.27 48 CBOT稻米 12.01 $0.12 +1.01% +1.74% $12.18 46 WTI原油 62.17 $0.44 +0.71% +1.19% $58.64 76 汇率 欧元/美 $1.197 $0.001 +0.05% -0.47% 元 美元/澳 0.7858 0.002 +0.23% -0.05% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/郑茵 审校 张若琪/高琦/于春红)