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芝加哥期市：玉米期货小涨，但供应充裕令涨势受限
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#货币新闻
January 9, 2018 / 2:57 AM / 2 days ago

芝加哥期市：玉米期货小涨，但供应充裕令涨势受限

2 分钟阅读

    路透悉尼1月9日 - 美国玉米期货周二小涨，脱离了三周低点，但全球供应充裕令涨势受限。
    
    0206 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.47-3/4美元。该合约上日收跌1.1%，并曾触及12月19日以来的最低位3.46-3/4美元。
    
    交投最活跃的小麦期货跌0.2%至每蒲式耳4.26-3/4美元。该合约周一收跌0.7%，此前并曾触及12月29日以来的最低位4.25-3/4美元。 

    交投最活跃的大豆期货持平于每蒲式耳9.66-3/4美元，周一收
跌0.4%。
    
    分析师预计，美国农业部周五将要发布的月报和季报料显示全球谷物
和大豆供应充足，有可能刺激期货市场的波动性。
    
    小麦期价受到支撑，因市场担心严寒天气可能进一步影响本已受持续
干旱困扰的美国主产区作物。
    
    一位气象学家和一位农场主周一表示，干旱对阿根廷大豆种植带的影
响预计在本周进一步恶化，农户播种可能迟于往年，在本种植季晚些时候
遭遇霜冻的可能性增大。

    以下为0206GMT报价：
        
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                   跌%     动均值   
 CBOT小麦  426.75  -1.00   -0.23%  -0.93%  426.13   47
 CBOT玉米  347.75  0.50    +0.14%  -1.00%  351.21   39
 CBOT大豆  966.75  0.00    +0.00%  -0.41%  983.27   48
 CBOT稻米  12.01   $0.12   +1.01%  +1.74%  $12.18   46
 WTI原油   62.17   $0.44   +0.71%  +1.19%  $58.64   76
 汇率                                               
 欧元/美   $1.197  $0.001  +0.05%  -0.47%           
 元                                                 
 美元/澳   0.7858  0.002   +0.23%  -0.05%           
 元                                                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/郑茵 审校 张若琪/高琦/于春红)

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