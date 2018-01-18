芝加哥期市：玉米期货小跌，但保持在两周高点附近

路透悉尼1月18日 - 美国玉米期货周四小跌，为三个交易日来首跌，不过仍保持在上日触及的两周高点附近。 0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%报每蒲式耳3.52-1/2美元。上日因空头回补上涨1.4%，并触及1月4日以来高点3.53-1/4美元。 主力大豆合约几无变动，报每蒲式耳9.68-1/4美元，周三涨0.1%。 主力小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.22-1/2美元，周三收高1.2%。 玉米持续承压，上周美国农业部公布的作物报告显示，库存较高而且美国产量高于预期。但玉米价格未能扩大跌势，市场因此臆测玉米期货已到达近期低位。 大豆生产商在年度作物巡视中表示，预计巴西大豆种植期间将出现大量降雨，但不太可能阻止农户种植冬玉米。 以下为0148 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 422.50 1.00 +0.24% +1.44% 424.63 45 CBOT玉米 352.50 -0.50 -0.14% +1.22% 350.38 59 CBOT大豆 968.25 -0.50 -0.05% +0.03% 974.45 60 CBOT稻米 12.21 $0.05 +0.45% +0.49% $12.05 73 WTI原油 64.15 $0.18 +0.28% +0.66% $59.89 78 汇率 欧元/美元 $1.219 $0.000 +0.01% -0.60% 美元/澳元 0.7955 -0.001 -0.18% -0.06% (完) (编译 张涛/于春红; 审校 李婷仪/李爽/张若琪)