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January 18, 2018 / 2:27 AM / a day ago

芝加哥期市：玉米期货小跌，但保持在两周高点附近

2 分钟阅读

    路透悉尼1月18日 - 美国玉米期货周四小跌，为三个交易日来首跌，不过仍保持在上日触及的两周高点附近。
    
    0148GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.1%报每蒲式耳3.52-1/2美元。上日因空头回补上涨1.4%，并触及1月4日以来高点3.53-1/4美元。
    
    主力大豆合约几无变动，报每蒲式耳9.68-1/4美元，周三涨0.1%。

    主力小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.22-1/2美元，周三收高1.2%。
    
    玉米持续承压，上周美国农业部公布的作物报告显示，库存较高而且美国产量高于预期。但玉米价格未能扩大跌势，市场因此臆测玉米期货已到达近期低位。
    
    大豆生产商在年度作物巡视中表示，预计巴西大豆种植期间将出现大量降雨，但不太可能阻止农户种植冬玉米。   
    

 以下为0148 GMT报价：
 合约            价格     变动      涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦      422.50     1.00     +0.24%     +1.44%        424.63      45
 CBOT玉米      352.50    -0.50     -0.14%     +1.22%        350.38      59
 CBOT大豆      968.25    -0.50     -0.05%     +0.03%       974.45       60
 CBOT稻米       12.21    $0.05     +0.45%     +0.49%        $12.05      73
 WTI原油        64.15    $0.18     +0.28%     +0.66%        $59.89      78
 汇率                                                                     
 欧元/美元     $1.219   $0.000     +0.01%     -0.60%                      
 美元/澳元     0.7955   -0.001     -0.18%     -0.06%                      
 (完) (编译 张涛/于春红; 审校 李婷仪/李爽/张若琪)
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