芝加哥期市：玉米期货延续涨势，乾燥天气预期激发对产量的担忧

路透悉尼7月19日 - 美国玉米周三小幅上扬，两天涨幅扩大至近1%， 因预期干燥天气持续，激发对广泛减产的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨0.2%报每蒲式耳3.91- 1/2美元，上日涨0.7%。 大豆期货涨0.3%报每蒲式耳10.05美元，周二涨0.4%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳5.04美元，周二收低0.4%。 美国农业部(USDA)周一公布的作物生长报告显示，截至周日止，玉米抽丝率40%。炎热天气及水分不足可能限制玉米单产潜力。 USDA报告中玉米、大豆和春麦作物的优良率亦下降，分析师原本对此就有所预期。 全球主要小麦进口国埃及的国家粮食采购机构称，采购了30万吨俄罗斯、罗马尼亚和法国小麦。 美国小麦仍无竞争力，打压价格。 以下为0112 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 504.00 0.25 +0.05% -0.40% 496.73 51 CBOT玉米 391.50 0.75 +0.19% +0.90% 396.31 54 CBOT大豆 1005.00 3.25 +0.32% +0.75% 964.38 59 CBOT稻米 11.86 -$0.01 -0.04% +1.58% $11.71 64 WTI原油 46.25 -$0.15 -0.32% +0.50% $45.03 57 汇率 欧元/美元 $1.154 -$0.001 -0.10% +0.54% 美元/澳元 0.7927 0.001 +0.15% +1.65% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李爽/张若琪 审校 王颖/张涛)