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2017年7月10日 / 凌晨1点12分 / 1 个月前

芝加哥期市：玉米期货触及一年高位，因高温天气可能造成作物损失

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月10日 - 美国玉米期货周一上涨近1.5%，触及逾一年高点，因气温飙升的天气预报引燃对农作物可能损失的担忧。
    
    大豆期货上涨多达2%，对不利天气的担忧推动大豆价格升至四个月高位。小麦价格涨逾1.5%。
    
    0026GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨1.4%，至每蒲式耳4.10-1/2美元，接近盘中高位4.11-1/4美元，后者亦为2016年6月来高点。玉米期货周五收高0.5%。

    美国大平原北部春麦产区的高温下周将蔓延到中西部西边地区，威胁到进入授粉关键期的玉米单产前景。
    
    “对美国玉米产区西部干旱的担忧继续升温，”Profarmer的首席分析师Hannah Janson称。
    
    “当前作物正处在授粉期，令市场更加担心干热天气对玉米作物的影响。”
    
    大豆合约涨1.8%至每蒲式耳10.33-1/4美元，接近10.37-1/4美元的日高，该水平为3月7日以来最高价。
    
    预计未来一周天气情况依然不利，给作物造成压力。
    
    主力小麦合约涨1.5%至每蒲式耳5.43美元，上日收跌0.7%。
 以下为0026 GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值  RSI
 CBOT小麦  543.00   8.00    +1.50%  +0.74%      479.93        66
 CBOT玉米  410.50   5.75    +1.42%  +1.92%      396.51        76
 CBOT大豆  1033.25  17.75   +1.75%  +3.40%      945.13        91
 CBOT稻米  12.06    $0.06   +0.54%  +1.13%      $11.63        70
 WTI原油   44.59    $0.36   +0.81%  -2.04%      $45.62        46
 汇率                                                         
 欧元/美   $1.140   $0.000  +0.01%  -0.18%                    
 元                                                           
 美元/澳   0.7601   0.000   -0.05%  +0.21%                    
 元                                                           
   
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 龚芳/徐文焰)

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