FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：玉米期货触及三个月高点，因拉美产量担忧及空头回补
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年12月4日 / 凌晨1点29分 / 1 天前

芝加哥期市：玉米期货触及三个月高点，因拉美产量担忧及空头回补

1 分钟阅读

    路透新加坡12月4日 - 芝加哥玉米期货周一升至9月初以来的最高水平，因担心干旱天气会损及阿根廷产量，对市场构成支撑。
    
    大豆连续第二日上涨，触及一周高点；小麦小幅上扬，五个交易日内四日上扬。
    
    阿根廷天气干旱支撑玉米和大豆价格。

    部分阿根廷大豆和玉米种植带上周迎来有益的降雨，但数个省的乾燥
天气仍令人担忧。
    
    顾问公司Safras & Mercado周五表示，巴西玉米产量在2017/18作物
周期将减少近17%，反映出预估种植面积的减少及玉米价格下滑。
    
    玉米和大豆升势可能受限，因预期明年美国产量将增加。
    
    美国农业部上周表示，农户在即将到来的作物年度，可能扩大玉米和
大豆种植，同时减少小麦种植。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)周五公布的数据显示，在截至11月28日当周
大型投机客削减玉米期货净空仓。

  以下为0112GMT报价：
 合约        价格       变动     涨跌%    30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    440.00     1.50     +0.34%   440.00         46
 CBOT玉米    359.50     0.75     +0.21%   359.50         59
 CBOT大豆    1002.25    8.00     +0.80%   1002.25        68
 CBOT稻米    12.46      $0.00    +0.00%   $12.46         71
 WTI原油     58.15      -$0.21   -0.36%   $58.15         62
 汇率                                                    
 欧元/美元   $1.187                                      
 美元/澳元   0.7592                                      
 
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 杜明霞/张涛/许娜)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below