芝加哥期市：玉米期货触及三个月高点，因拉美产量担忧及空头回补

路透新加坡12月4日 - 芝加哥玉米期货周一升至9月初以来的最高水平，因担心干旱天气会损及阿根廷产量，对市场构成支撑。 大豆连续第二日上涨，触及一周高点；小麦小幅上扬，五个交易日内四日上扬。 阿根廷天气干旱支撑玉米和大豆价格。 部分阿根廷大豆和玉米种植带上周迎来有益的降雨，但数个省的乾燥 天气仍令人担忧。 顾问公司Safras & Mercado周五表示，巴西玉米产量在2017/18作物 周期将减少近17%，反映出预估种植面积的减少及玉米价格下滑。 玉米和大豆升势可能受限，因预期明年美国产量将增加。 美国农业部上周表示，农户在即将到来的作物年度，可能扩大玉米和 大豆种植，同时减少小麦种植。 芝加哥期货交易所(CBOT)周五公布的数据显示，在截至11月28日当周 大型投机客削减玉米期货净空仓。 以下为0112GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 440.00 1.50 +0.34% 440.00 46 CBOT玉米 359.50 0.75 +0.21% 359.50 59 CBOT大豆 1002.25 8.00 +0.80% 1002.25 68 CBOT稻米 12.46 $0.00 +0.00% $12.46 71 WTI原油 58.15 -$0.21 -0.36% $58.15 62 汇率 欧元/美元 $1.187 美元/澳元 0.7592 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 杜明霞/张涛/许娜)