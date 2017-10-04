芝加哥期市：玉米期货跌至一周低点，因美国开始收割

路透悉尼10月4日 - 美国玉米期货周三连续三日下跌，并触及一周低 点，因北美供应开始入市。 0053GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货下跌0.2%至每蒲式 耳3.48-3/4美元，盘中触及9月27日来的低点3.48-1/2。上日玉米期货收 低0.6%。 美国大豆期货上扬0.1%至每蒲式耳9.56-1/4美元，周二收低0.2 %。 交投最活跃的小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.49美元，周二收盘涨0.9%。 美国农业部(USDA)周一称，17%的美国玉米完成了收割，USDA还将63%的美国玉米评级为优良，高于一周前的61%。 商品经纪公司INTL FCStone周一晚间将其对美国2017年度玉米单产的预估从一个月前的166.9上调至169.2蒲式耳/英亩。该公司还将其对美国2017年大豆单产的预估从49.8提高至49.9蒲式耳/英亩。 埃及国有粮食买家General Authority for Supply Commodities在国际小麦招标中购买了18万吨俄罗斯小麦。 以下为0053 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 449.00 1.00 +0.22% +0.96% 442.96 55 CBOT玉米 348.75 -0.75 -0.21% -0.78% 353.19 43 CBOT大豆 956.25 1.00 +0.10% -0.10% 959.22 42 CBOT稻米 12.02 $0.00 +0.00% +0.17% $12.56 33 WTI原油 50.07 -$0.35 -0.69% -1.01% $49.28 42 汇率 欧元/美 $1.177 $0.003 +0.26% +0.37% 元 美元/澳 0.7850 0.002 +0.20% +0.32% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)