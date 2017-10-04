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芝加哥期市：玉米期货跌至一周低点，因美国开始收割
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2017年10月4日 / 凌晨1点57分 / 17 天前

芝加哥期市：玉米期货跌至一周低点，因美国开始收割

2 分钟阅读

    路透悉尼10月4日 - 美国玉米期货周三连续三日下跌，并触及一周低
点，因北美供应开始入市。
    
    0053GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货下跌0.2%至每蒲式
耳3.48-3/4美元，盘中触及9月27日来的低点3.48-1/2。上日玉米期货收
低0.6%。
    
    美国大豆期货上扬0.1%至每蒲式耳9.56-1/4美元，周二收低0.2
%。

    交投最活跃的小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.49美元，周二收盘涨0.9%。
    
    美国农业部(USDA)周一称，17%的美国玉米完成了收割，USDA还将63%的美国玉米评级为优良，高于一周前的61%。

    商品经纪公司INTL FCStone周一晚间将其对美国2017年度玉米单产的预估从一个月前的166.9上调至169.2蒲式耳/英亩。该公司还将其对美国2017年大豆单产的预估从49.8提高至49.9蒲式耳/英亩。
    
    埃及国有粮食买家General Authority for Supply Commodities在国际小麦招标中购买了18万吨俄罗斯小麦。
 以下为0053 GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    449.00     1.00    +0.22%       +0.96%         442.96    55
 CBOT玉米    348.75    -0.75    -0.21%       -0.78%         353.19    43
 CBOT大豆    956.25     1.00    +0.10%       -0.10%         959.22    42
 CBOT稻米     12.02    $0.00    +0.00%       +0.17%         $12.56    33
 WTI原油      50.07   -$0.35    -0.69%       -1.01%         $49.28    42
 汇率                                                                   
 欧元/美     $1.177   $0.003    +0.26%       +0.37%                     
 元                                                                 
 美元/澳     0.7850    0.002    +0.20%       +0.32%                     
 元                                                                 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张荻/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)

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