芝加哥期市：玉米期货跳涨2%，因预报的乾热天气料将使美国作物受损

路透悉尼7月18日 - 美国玉米期货周二涨近2%，天气预报不利点燃了对作物进一步受损的担忧。 0055 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货涨1.8%至每蒲式耳3.95美元，上日收低0.4%。 主力大豆期货涨1.4%至每蒲式耳10.11美元，周一收低0.4%。 主力小麦期约上涨1.1%，报每蒲式耳5.11-3/4美元，上日收低0.9%。 美国农业部在期货交易收市后公布报告称，美国春麦作物生长优良率为34%，较前一周下滑一个百分点，符合分析师预期。 美国玉米和大豆生长优良率也都下滑一个百分点，分别为64%和61%，符合分析师预期。 Commodity Weather Group表示，未来6-15天当中，美国中西部和大平原带的气温可能将是炎热且高于常态。 以下爲0055 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 511.75 5.75 +1.14% +0.20% 495.24 56 CBOT玉米 395.00 7.00 +1.80% +1.41% 396.73 56 CBOT大豆 1011.00 13.50 +1.35% +0.95% 962.28 61 CBOT稻米 11.85 $0.01 +0.04% +1.46% $11.71 65 WTI原油 46.05 $0.03 +0.07% -1.05% $45.08 57 汇率 欧元/美元 $1.148 $0.000 +0.03% +0.12% 美元/澳元 0.7787 -0.001 -0.14% -0.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 白云/张若琪)