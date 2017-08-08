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芝加哥期市：玉米期货连涨第三天，美国作物优良率下降带来支撑
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2017年8月8日 / 凌晨1点29分 / 6 天内

芝加哥期市：玉米期货连涨第三天，美国作物优良率下降带来支撑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透新加坡8月8日 - 芝加哥玉米期货周二连续第三天攀升，涨至逾一周高位，受美国政府报告显示作物优良率略有下降的支撑。
    
    小麦期货小跌，周一曾涨近2%，大豆期货则连续第二天上涨。
    
    美国农业部(USDA)在一周作物生长报告中给美国玉米作物的优良率为60%，低于前一周的61%。

    USDA认定大豆作物的优良率亦为60%，高于前一周的59%。
    
    路透访问的分析师原本平均预期，玉米和大豆生长情况的评估不会有变化。
    
    随着玉米和大豆作物的成熟，市场走势正从美国中西部的天气情况中寻找交投线索。本月美国中西部气温有所下降，但部分地区还需要降雨。
    
    投资者在USDA周四公布备受关注的8月供需报告之前，已开始调整仓位。
    
    小麦价格受到美国春麦作物种植区乾热天气的支撑，不过全球供应充裕令价格涨势受限。
 以下为0103 GMT报价：
 合约           价格     变动   涨跌%  两日涨跌  30日移动均      RSI
                                              %          值  
 CBOT小麦     463.25    -0.25  -0.05%    +1.87%      499.01       41
 CBOT玉米     387.75     1.00  +0.26%    +1.77%      391.05       55
 CBOT大豆     972.25     2.50  +0.26%    +1.62%      990.63       42
 CBOT稻米      12.09    $0.04  +0.33%    -1.99%      $12.03       44
 WTI原油       49.28   -$0.11  -0.22%    -0.61%      $46.98       59
 汇率                                                               
 欧元/美元    $1.180   $0.001  +0.08%    +0.30%                     
 美元/澳元    0.7914    0.000  +0.04%    -0.10%                     
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/徐文焰；审校 张若琪/戴素萍)

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