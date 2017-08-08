芝加哥期市：玉米期货连涨第三天，美国作物优良率下降带来支撑

路透新加坡8月8日 - 芝加哥玉米期货周二连续第三天攀升，涨至逾一周高位，受美国政府报告显示作物优良率略有下降的支撑。 小麦期货小跌，周一曾涨近2%，大豆期货则连续第二天上涨。 美国农业部(USDA)在一周作物生长报告中给美国玉米作物的优良率为60%，低于前一周的61%。 USDA认定大豆作物的优良率亦为60%，高于前一周的59%。 路透访问的分析师原本平均预期，玉米和大豆生长情况的评估不会有变化。 随着玉米和大豆作物的成熟，市场走势正从美国中西部的天气情况中寻找交投线索。本月美国中西部气温有所下降，但部分地区还需要降雨。 投资者在USDA周四公布备受关注的8月供需报告之前，已开始调整仓位。 小麦价格受到美国春麦作物种植区乾热天气的支撑，不过全球供应充裕令价格涨势受限。 以下为0103 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 463.25 -0.25 -0.05% +1.87% 499.01 41 CBOT玉米 387.75 1.00 +0.26% +1.77% 391.05 55 CBOT大豆 972.25 2.50 +0.26% +1.62% 990.63 42 CBOT稻米 12.09 $0.04 +0.33% -1.99% $12.03 44 WTI原油 49.28 -$0.11 -0.22% -0.61% $46.98 59 汇率 欧元/美元 $1.180 $0.001 +0.08% +0.30% 美元/澳元 0.7914 0.000 +0.04% -0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/徐文焰；审校 张若琪/戴素萍)