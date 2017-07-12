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芝加哥期市：玉米自一年高位回落，但对炎热天气的担忧遏制跌势
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2017年7月12日 / 凌晨1点45分 / 1 个月内

芝加哥期市：玉米自一年高位回落，但对炎热天气的担忧遏制跌势

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼7月12日 - 美国玉米期货周三从昨日所及一年高位回落，但跌势有限，因市场担心美国重要产区的不利天气。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期约下跌0.6%，至每蒲式耳4.11-3/4美元。昨日收低0.1%，盘中触及2016年6月以来最高4.17-1/4美元。
    
    主力大豆期约下跌0.2%，至每蒲式耳10.41-1/2美元。该合约周二上涨0.4%，触及3月6日以来最高水准10.47美元。

    交投最活络的小麦期货跌0.5%至每蒲式耳5.50-3/4美元，周二收低0.2%。
    
    美国农业部周一公布的美国大豆作物优良率从前周的64%降至62%，低于分析师预估均值。
    
    美国最大的玉米种植州--爱荷华州和伊利诺伊州部分地区出现意外的降雨天气，令玉米和大豆价格承压。在玉米进入授粉期后，降雨带来适宜作物生长的水分。授粉期是决定单产的关键阶段。
    
    不过降雨带来的释然情绪有限；天气预报显示未来将持续有高温干旱天气，继续支持价格。

 以下为0056GMT报价：
 合约            价格    变动    涨跌%  两日涨跌  30日移动均  RSI 
                                               %          值  
 CBOT小麦      550.75   -2.25   -0.41%    +0.14%      487.00    74
 CBOT玉米      411.75   -2.50   -0.60%    -0.72%      397.96    71
 CBOT大豆     1041.50   -1.75   -0.17%    +0.22%      952.89    91
 CBOT稻米       12.07   $0.00   +0.00%    +0.37%      $11.67    78
 WTI原油        45.69   $0.65   +1.44%    +2.91%      $45.32    57
 汇率                                                             
 欧元/美元     $1.148  $0.001   +0.10%    +0.68%                  
 美元/澳元     0.7647   0.001   +0.17%    +0.55%                  
 (完) (编译 许娜/白云; 审校 杜明霞/徐文焰/龚芳)

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