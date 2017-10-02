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芝加哥期市：美国产量预测上调打压小麦触及一周低点，大豆价格下跌
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2017年10月2日 / 凌晨1点05分 / 19 天内

芝加哥期市：美国产量预测上调打压小麦触及一周低点，大豆价格下跌

2 分钟阅读

    路透新加坡10月2日 - 芝加哥小麦期货周一连续第三日下跌，触及一周低点，因对美国产量将上升的预测带来压力。
    
    大豆价格下滑，上周五涨约1%，玉米价格在亚市盘初基本持平。
    
    美国农业部公布，美国2017年非硬质春小麦产量料为4.16亿蒲式耳，高于此前预计的4.02亿蒲式耳，远高于分析师平均预估的3.82亿蒲式耳。

    政府还预计2017年美国所有小麦产量为17.41亿蒲式耳，高于平均预估的17.18亿蒲式耳。
    
    USDA周五公布的季度库存报告显示，美国6、7和8月玉米和大豆库存大幅下降。
    
    虽然需求强劲，但农户和谷物贸易商玉米年末库存仍创29年高点，大豆库存创10年高点。
    
    咨询公司AgRural周五在一份报告中称，截至9月28日，巴西大豆生产商2017/18作物年的大豆播种率为1.5%，低于上年同期的4.8%。
    
    AgRural称，当前的播种面积也低于五年均值2.3%，指因主要种植区缺少降雨。
    
    路透调查显示，由于持续干旱，澳洲的小麦产量或将降至2007/08年以来最低，低于官方本月稍早的预估及USDA的最新预估。
    
    周五公布的监管数据显示，截至9月26日当周，大型投机客增加了芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年9月26日CBOT小麦和大豆非商业性净空仓减少。
 以下为0031GMT报价：
 合约              价格        变动      涨跌%   两日涨跌%     30日移动均值    RSI
 CBOT小麦        447.25       -1.00     -0.22%      -1.70%           442.01     54
 CBOT玉米        355.50        0.25     +0.07%      +0.85%           354.15     63
 CBOT大豆        966.50       -1.75     -0.18%      +0.73%           958.27     53
 CBOT稻米         12.01       $0.01     +0.08%      +0.29%           $12.57     31
 WTI原油          51.67       $0.00     +0.00%      +0.21%           $49.14     66
 汇率                                                                             
 欧元/美元       $1.180     -$0.001     -0.11%      +0.13%                        
 美元/澳元       0.7841       0.001     +0.10%      -0.19%                        
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 白云/李爽/张若琪)

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