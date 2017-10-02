芝加哥期市：美国产量预测上调打压小麦触及一周低点，大豆价格下跌

路透新加坡10月2日 - 芝加哥小麦期货周一连续第三日下跌，触及一周低点，因对美国产量将上升的预测带来压力。 大豆价格下滑，上周五涨约1%，玉米价格在亚市盘初基本持平。 美国农业部公布，美国2017年非硬质春小麦产量料为4.16亿蒲式耳，高于此前预计的4.02亿蒲式耳，远高于分析师平均预估的3.82亿蒲式耳。 政府还预计2017年美国所有小麦产量为17.41亿蒲式耳，高于平均预估的17.18亿蒲式耳。 USDA周五公布的季度库存报告显示，美国6、7和8月玉米和大豆库存大幅下降。 虽然需求强劲，但农户和谷物贸易商玉米年末库存仍创29年高点，大豆库存创10年高点。 咨询公司AgRural周五在一份报告中称，截至9月28日，巴西大豆生产商2017/18作物年的大豆播种率为1.5%，低于上年同期的4.8%。 AgRural称，当前的播种面积也低于五年均值2.3%，指因主要种植区缺少降雨。 路透调查显示，由于持续干旱，澳洲的小麦产量或将降至2007/08年以来最低，低于官方本月稍早的预估及USDA的最新预估。 周五公布的监管数据显示，截至9月26日当周，大型投机客增加了芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货净空仓。 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年9月26日CBOT小麦和大豆非商业性净空仓减少。 以下为0031GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 447.25 -1.00 -0.22% -1.70% 442.01 54 CBOT玉米 355.50 0.25 +0.07% +0.85% 354.15 63 CBOT大豆 966.50 -1.75 -0.18% +0.73% 958.27 53 CBOT稻米 12.01 $0.01 +0.08% +0.29% $12.57 31 WTI原油 51.67 $0.00 +0.00% +0.21% $49.14 66 汇率 欧元/美元 $1.180 -$0.001 -0.11% +0.13% 美元/澳元 0.7841 0.001 +0.10% -0.19% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 白云/李爽/张若琪)