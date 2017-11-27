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芝加哥期市：美国出口低迷拖累小麦价格连跌第二日，玉米价格走低
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#市场报道
2017年11月27日 / 凌晨1点49分 / 2 天前

芝加哥期市：美国出口低迷拖累小麦价格连跌第二日，玉米价格走低

2 分钟阅读

    路透新加坡11月27日 - 芝加哥小麦期货周一连续第二日下跌，因全球供应充足导致美国出口商难获订单。

    玉米期货追随小麦价格走低，大豆期货走高。

    美国每周出口数据低于一系列行业预期，拖累芝加哥小麦期货价格。

    美国农业部(USDA)公布，最近一周美国旧作小麦出口量为199,845吨，为六周来最低。分析师之前的预期为35万-55万吨。

    美国农业部公布一周出口销售1,106,400吨美国玉米(包括旧作和新作)，符合业
内预期。
    
    农业部一周大豆销售降至不到100万吨，低于预估区间。豆粕出口销售37.98万
吨，超过预期。
    
    阿根廷出口行业协会周五表示，全球豆油价格将下降，因印度上周决定将食用
油进口税上调至逾10年来最高水平。
    
    全球食品生产商和其他出口商都在期待提高对中国销售。中国财政部周五称，
自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日
化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8
位税号，平均税率由17.3%降至7.7%，希望降低成本并帮助刺激国内消费者支出。

    交易商称，大宗商品基金周五卖超芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆
、豆粕和豆油期货。    
    
 以下为0119GMT报价：
 合约        价格       变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    432.75     -2.00    -0.46%   -2.04%      445.92         32
 CBOT玉米    341.75     -0.50    -0.15%   -1.01%      346.13         41
 CBOT大豆    995.25     2.00     +0.20%   -0.20%      988.54         62
 CBOT稻米    12.42      $0.00    +0.00%   +0.65%      $11.93         80
 WTI原油     58.65      -$0.30   -0.51%   +1.09%      $54.93         71
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.191     -$0.002  -0.13%   +0.54%                     
 美元/澳元   0.7598     -0.001   -0.18%   -0.31%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(
完) (编译 王灿/李爽  审校 徐文焰/张荻)

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