芝加哥期市：美国出口低迷拖累小麦价格连跌第二日，玉米价格走低

路透新加坡11月27日 - 芝加哥小麦期货周一连续第二日下跌，因全球供应充足导致美国出口商难获订单。 玉米期货追随小麦价格走低，大豆期货走高。 美国每周出口数据低于一系列行业预期，拖累芝加哥小麦期货价格。 美国农业部(USDA)公布，最近一周美国旧作小麦出口量为199,845吨，为六周来最低。分析师之前的预期为35万-55万吨。 美国农业部公布一周出口销售1,106,400吨美国玉米(包括旧作和新作)，符合业 内预期。 农业部一周大豆销售降至不到100万吨，低于预估区间。豆粕出口销售37.98万 吨，超过预期。 阿根廷出口行业协会周五表示，全球豆油价格将下降，因印度上周决定将食用 油进口税上调至逾10年来最高水平。 全球食品生产商和其他出口商都在期待提高对中国销售。中国财政部周五称， 自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日 化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8 位税号，平均税率由17.3%降至7.7%，希望降低成本并帮助刺激国内消费者支出。 交易商称，大宗商品基金周五卖超芝加哥期货交易所(CBOT)小麦、玉米、大豆 、豆粕和豆油期货。 以下为0119GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 432.75 -2.00 -0.46% -2.04% 445.92 32 CBOT玉米 341.75 -0.50 -0.15% -1.01% 346.13 41 CBOT大豆 995.25 2.00 +0.20% -0.20% 988.54 62 CBOT稻米 12.42 $0.00 +0.00% +0.65% $11.93 80 WTI原油 58.65 -$0.30 -0.51% +1.09% $54.93 71 汇率 欧元/美元 $1.191 -$0.002 -0.13% +0.54% 美元/澳元 0.7598 -0.001 -0.18% -0.31% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。( 完) (编译 王灿/李爽 审校 徐文焰/张荻)