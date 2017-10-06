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芝加哥期市：美国大豆期货小跌，但仍接近一周高位
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#货币新闻
2017年10月6日 / 凌晨2点21分 / 15 天内

芝加哥期市：美国大豆期货小跌，但仍接近一周高位

2 分钟阅读

    路透悉尼10月6日 - 美国大豆期货周五小幅下跌，但保持在一周高点附近，因报告称美国中西部地区大豆单产低于预期，降雨已经导致该地区的收割进度放缓。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周至今基本持平，上周下跌超过1.5%。周四该合约触及9月29日以来最高点每蒲式耳9.71美元。
    
    主力玉米期货本周至今下跌近1.5%，可能录得六周来最大单周跌幅。

    小麦期货本周迄今跌近1.5%，为连续第二周下跌。
    
    中西部大豆主要产区因潮湿天气减缓收割进度，收成令人失望，支撑大豆价格。
    
    美国农业部称，玉米一周出口销售规模累计为81.41万吨，超过市场预估区间50-70万吨
。大豆和小麦出口销售符合业界预估。
    
    俄罗斯今年收成创记录，由此带来的出口竞争限制小麦价格。美国供应对于海外买家而
言料仍太贵，尽管期货价格近几周走软。    
    
 以下为0142GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    442.00    1.25   +0.28%      +0.00%         443.33    47
 CBOT玉米    350.00    0.50   +0.14%      +0.50%         352.76    50
 CBOT大豆    969.00    0.75   +0.08%      +1.12%         961.04    58
 CBOT稻米     11.91  -$0.01   -0.04%      -1.00%         $12.49    27
 WTI原油      50.71  -$0.08   -0.16%      +1.46%         $49.47    53
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.171  $0.000   +0.03%      -0.38%                     
 美元/澳元   0.7796   0.000   +0.03%      -0.85%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/李爽  审校 张若琪/戴素萍)

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