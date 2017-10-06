芝加哥期市：美国大豆期货小跌，但仍接近一周高位

路透悉尼10月6日 - 美国大豆期货周五小幅下跌，但保持在一周高点附近，因报告称美国中西部地区大豆单产低于预期，降雨已经导致该地区的收割进度放缓。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周至今基本持平，上周下跌超过1.5%。周四该合约触及9月29日以来最高点每蒲式耳9.71美元。 主力玉米期货本周至今下跌近1.5%，可能录得六周来最大单周跌幅。 小麦期货本周迄今跌近1.5%，为连续第二周下跌。 中西部大豆主要产区因潮湿天气减缓收割进度，收成令人失望，支撑大豆价格。 美国农业部称，玉米一周出口销售规模累计为81.41万吨，超过市场预估区间50-70万吨 。大豆和小麦出口销售符合业界预估。 俄罗斯今年收成创记录，由此带来的出口竞争限制小麦价格。美国供应对于海外买家而 言料仍太贵，尽管期货价格近几周走软。 以下为0142GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 442.00 1.25 +0.28% +0.00% 443.33 47 CBOT玉米 350.00 0.50 +0.14% +0.50% 352.76 50 CBOT大豆 969.00 0.75 +0.08% +1.12% 961.04 58 CBOT稻米 11.91 -$0.01 -0.04% -1.00% $12.49 27 WTI原油 50.71 -$0.08 -0.16% +1.46% $49.47 53 汇率 欧元/美元 $1.171 $0.000 +0.03% -0.38% 美元/澳元 0.7796 0.000 +0.03% -0.85% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 张若琪/戴素萍)