芝加哥期市：美国大豆触及一年高点，因预期阿根廷干燥天气限制产量

路透悉尼2月26日 - 美国大豆期货周一上涨，触及一年高点，受干燥天气将限制阿根廷产量的预期支撑。 0126 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约上涨0.6%报每蒲式耳10.54美元，接近盘中高位10.55美元--后者亦是2017年2月以来最高水准。 主力玉米合约上涨0.4%报每蒲式耳3.67-3/4美元，上交易日收低0.1%。 主力小麦期货涨1.1%至每蒲氏耳4.69-1/4美元，接近日高4.71 美元，后者为8月1日来最高水准，周五则是收升2.9%。 全球第三大大豆与玉米供应国阿根廷自去年底以来一直受乾燥天候所 苦。由于这些作物正处于敏感的产量形成阶段，乾燥天候的效应也愈加明 显。 巴西顾问公司Agroconsult一名高管周五表示，2017/18作物年周期， 巴西大豆农户料将有1.175亿吨的创纪录收成。 美国主要小麦产地乾燥的天候为小麦期价提供支撑。 以下爲0126 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 469.25 5.00 +1.08% +3.99% 444.66 59 CBOT玉米 367.75 1.50 +0.41% +0.27% 360.38 65 CBOT大豆 1054.00 6.50 +0.62% +1.03% 1007.83 83 CBOT稻米 12.26 $0.06 +0.49% +2.00% $12.23 46 WTI原油 63.50 -$0.05 -0.08% +1.16% $63.19 66 汇率 欧元/美 $1.229 $0.000 -0.02% -0.32% 元 美元/澳 0.7838 0.000 -0.05% -0.09% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/戴素萍)