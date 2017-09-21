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芝加哥期市：美国大豆连涨第二天，受到美国强劲出口数据的支撑
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2017年9月21日 / 凌晨1点42分 / 1 个月内

芝加哥期市：美国大豆连涨第二天，受到美国强劲出口数据的支撑

2 分钟阅读

    路透悉尼9月21日 - 美国大豆期价周四连涨第二天，受到美国农业部报告中强劲的出口数据支撑。
    
    0055 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.2%，报每蒲式耳9.72美元，上日涨0.5%。
    
    主力玉米期货上涨0.1%，报每蒲式耳3.50-1/2美元，周三涨0.5%。

    小麦期货涨0.4%报每蒲式耳4.51-1/2美元，周三收高1.5%。
    
    美国农业部称，民间出口商销售120吨美国大豆，其中有108万吨销往未知目的地。
    
    美国农业部称，这是美国每日报告体系中史上最大出口销量的10日之一。分析师怀疑，未知目的地的销售
中至少有一部分是销往中国。中国是迄今全球最大的大豆进口国。    
    
 以下为0055GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    451.50     1.75   +0.39%      +1.92%         442.50    72
 CBOT玉米    350.25     0.25   +0.07%      +0.57%         357.83    55
 CBOT大豆    972.00     2.00   +0.21%      +0.67%         950.48    69
 CBOT稻米     12.73   -$0.07   -0.59%      -0.39%         $12.69    55
 WTI原油      50.73    $0.04   +0.08%      +2.53%         $48.25    70
 汇率                                                                 
 欧元/美元   $1.188  -$0.001   -0.11%      -0.95%                     
 美元/澳元   0.8016   -0.001   -0.19%      +0.09%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 李婷仪/李爽  审校 王兴亚/张若琪)

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