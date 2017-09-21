芝加哥期市：美国大豆连涨第二天，受到美国强劲出口数据的支撑

路透悉尼9月21日 - 美国大豆期价周四连涨第二天，受到美国农业部报告中强劲的出口数据支撑。 0055 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期约上涨0.2%，报每蒲式耳9.72美元，上日涨0.5%。 主力玉米期货上涨0.1%，报每蒲式耳3.50-1/2美元，周三涨0.5%。 小麦期货涨0.4%报每蒲式耳4.51-1/2美元，周三收高1.5%。 美国农业部称，民间出口商销售120吨美国大豆，其中有108万吨销往未知目的地。 美国农业部称，这是美国每日报告体系中史上最大出口销量的10日之一。分析师怀疑，未知目的地的销售 中至少有一部分是销往中国。中国是迄今全球最大的大豆进口国。 以下为0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 451.50 1.75 +0.39% +1.92% 442.50 72 CBOT玉米 350.25 0.25 +0.07% +0.57% 357.83 55 CBOT大豆 972.00 2.00 +0.21% +0.67% 950.48 69 CBOT稻米 12.73 -$0.07 -0.59% -0.39% $12.69 55 WTI原油 50.73 $0.04 +0.08% +2.53% $48.25 70 汇率 欧元/美元 $1.188 -$0.001 -0.11% -0.95% 美元/澳元 0.8016 -0.001 -0.19% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 李婷仪/李爽 审校 王兴亚/张若琪)