FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
货币新闻
March 1, 2018 / 2:45 AM / a day ago

芝加哥期市：美国小麦期货六个交易日来首次下滑，仍接近七个月高位

2 分钟阅读

    路透悉尼3月1日 - 美国小麦期货周四小幅走低，为六个交易日来首次下滑，但仍徘徊在上日所及的七个月高位附近，因市场担忧美国主产区不利的天气条件可能影响单产。
    
    0153GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货小跌0.2%至每蒲式耳4.94-1/4美元，周三收高3.8%，当日该小麦期货价格触及每蒲式耳4.991/2美元高位，这是2017年7月21日以来最高水平。
    
    主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳10.54-1/4美元，周三收高0.6%。

    交投最活跃的玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.81-1/3美元，上日大幅收高。
    
    干旱天气影响到美国一主要产区的产量，这支撑小麦价格。
    
    阿根廷缺乏降水继续威胁到该国的大豆收成。阿根廷是仅次于巴西和美国的全球大豆第三大生产国，以及全球最大的豆粕出口国。
    
    美国农业部称，在2017-18销售年度，民间出口商出售了25万吨大豆，出口目的地未知。
 以下为0153GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                    跌%     动均值   
 CBOT小麦  494.25   -0.75   -0.15%  +3.62%  463.18   79
 CBOT玉米  381.25   -0.75   -0.20%  +2.90%  363.03   72
 CBOT大豆  1054.25  -1.25   -0.12%  +0.45%  1015.17  72
 CBOT稻米  12.55    $0.00   +0.04%  +3.17%  $12.44   68
 WTI原油   61.71    $0.07   +0.11%  -2.06%  $63.02   46
 汇率                                                
 欧元/美   $1.219   $0.000  -0.04%  -0.35%           
 元                                                  
 美元/澳   0.7730   -0.003  -0.40%  -0.76%           
 元                                                  
   
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 艾茂林/郑茵)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below