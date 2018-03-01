芝加哥期市：美国小麦期货六个交易日来首次下滑，仍接近七个月高位

路透悉尼3月1日 - 美国小麦期货周四小幅走低，为六个交易日来首次下滑，但仍徘徊在上日所及的七个月高位附近，因市场担忧美国主产区不利的天气条件可能影响单产。 0153GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货小跌0.2%至每蒲式耳4.94-1/4美元，周三收高3.8%，当日该小麦期货价格触及每蒲式耳4.991/2美元高位，这是2017年7月21日以来最高水平。 主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳10.54-1/4美元，周三收高0.6%。 交投最活跃的玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.81-1/3美元，上日大幅收高。 干旱天气影响到美国一主要产区的产量，这支撑小麦价格。 阿根廷缺乏降水继续威胁到该国的大豆收成。阿根廷是仅次于巴西和美国的全球大豆第三大生产国，以及全球最大的豆粕出口国。 美国农业部称，在2017-18销售年度，民间出口商出售了25万吨大豆，出口目的地未知。 以下为0153GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 494.25 -0.75 -0.15% +3.62% 463.18 79 CBOT玉米 381.25 -0.75 -0.20% +2.90% 363.03 72 CBOT大豆 1054.25 -1.25 -0.12% +0.45% 1015.17 72 CBOT稻米 12.55 $0.00 +0.04% +3.17% $12.44 68 WTI原油 61.71 $0.07 +0.11% -2.06% $63.02 46 汇率 欧元/美 $1.219 $0.000 -0.04% -0.35% 元 美元/澳 0.7730 -0.003 -0.40% -0.76% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 艾茂林/郑茵)