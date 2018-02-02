芝加哥期市：美国小麦期货微跌，但有望录得2%的周线涨幅

路透悉尼2月2日 - 美国小麦期货周五微跌，但本周周线有望上涨逾2%，因市场担心美国的严寒天气将影响产量。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货本周以来上涨2%，有望连续第三周录得周线涨幅。 主力玉米期货本周以来上涨1.4%，料连续第三周录得周线涨幅。 主力大豆期货周线上涨近1%，料将连续第二周录得涨幅。 小麦获得支撑，因市场担心干旱天气将有损产量。 根据美国农业部数据，美国上周大豆净出口销售总计仅409,700吨， 远低于预估，且是八个月最低。 经纪和咨询公司国际资产控股(INTL FCStone)周四将巴西大豆产量预 估提高至1.1108亿吨，较1月预估提高100万吨左右，高于美国农业部最新 预估的1.1亿吨。 上周玉米净出口销售接近190万吨，高于预估。 以下为0148GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 450.25 -0.75 -0.17% -0.33% 432.13 69 CBOT玉米 361.50 -0.25 -0.07% +0.00% 353.08 73 CBOT大豆 985.25 0.25 +0.03% -1.05% 973.29 54 CBOT稻米 12.37 -$0.04 -0.28% -0.56% $12.08 72 WTI原油 66.04 $0.24 +0.36% +2.02% $62.78 68 汇率 欧元/美元 $1.249 -$0.001 -0.12% +0.59% 美元/澳元 0.8008 -0.003 -0.37% -0.57% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。( 完) (编译 汪红英/王颖；审校 王丽鑫/李爽/于春红)