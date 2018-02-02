FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#货币新闻
February 2, 2018 / 2:30 AM / in a day

芝加哥期市：美国小麦期货微跌，但有望录得2%的周线涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼2月2日 - 美国小麦期货周五微跌，但本周周线有望上涨逾2%，因市场担心美国的严寒天气将影响产量。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货本周以来上涨2%，有望连续第三周录得周线涨幅。
    
    主力玉米期货本周以来上涨1.4%，料连续第三周录得周线涨幅。

    主力大豆期货周线上涨近1%，料将连续第二周录得涨幅。
    
    小麦获得支撑，因市场担心干旱天气将有损产量。
    
    根据美国农业部数据，美国上周大豆净出口销售总计仅409,700吨，
远低于预估，且是八个月最低。
    
    经纪和咨询公司国际资产控股(INTL FCStone)周四将巴西大豆产量预
估提高至1.1108亿吨，较1月预估提高100万吨左右，高于美国农业部最新
预估的1.1亿吨。
    
    上周玉米净出口销售接近190万吨，高于预估。

以下为0148GMT报价：

 合约         价格       变动      涨跌%     两日涨跌  30日移动均  RSI
                                             %         值          
 CBOT小麦        450.25     -0.75    -0.17%    -0.33%      432.13      69
 CBOT玉米        361.50     -0.25    -0.07%    +0.00%      353.08      73
 CBOT大豆        985.25      0.25    +0.03%    -1.05%      973.29      54
 CBOT稻米         12.37    -$0.04    -0.28%    -0.56%      $12.08      72
 WTI原油          66.04     $0.24    +0.36%    +2.02%      $62.78      68
 汇率                                                                    
 欧元/美元       $1.249   -$0.001    -0.12%    +0.59%                    
 美元/澳元       0.8008    -0.003    -0.37%    -0.57%                    
 

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(
完) (编译 汪红英/王颖；审校 王丽鑫/李爽/于春红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below