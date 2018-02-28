芝加哥期市：美国小麦期货维持在七个月高位附近，受乾旱天气影响

路透悉尼2月28日 - 美国小麦期货周三小幅上涨，攀抵七个月高点附近，因美国主要产区的乾旱天气可能抑制本已因近来不利天气而受到影响的作物生长。 0120 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.78美元；周二收涨0.9%，当日价格触及2017年7月31日以来最高每蒲式耳4.79美元。 交投最活跃的大豆期货涨0.3%至每蒲式耳10.52-1/2美元，周二收涨0.3%。 主力玉米期约持平在每蒲式耳3.70-1/2美元，上日上涨0.5%。 美国农业部周一公布，小麦最大种植州堪萨斯州的小麦生长优良率仅有12%，较上月同期下滑2个百分点。 欧洲本周的酷寒天气也使市场持续关注气候风险，但预计积雪覆盖将遏制小麦出口大国俄罗斯受到的霜冻影响。 大豆因阿根廷降雨稀缺而获得支撑。天气乾燥持续威胁到该国的作物产量前景。阿根廷是仅次于巴西和美国的全球第三大大豆生产国。 以下爲0120GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 478.00 1.00 +0.21% +1.11% 460.63 65 CBOT玉米 370.50 0.00 +0.00% +0.54% 361.96 70 CBOT大豆 1052.50 3.00 +0.29% +0.62% 1012.59 80 CBOT稻米 12.18 $0.02 +0.16% +0.70% $12.42 39 WTI原油 62.60 -$0.41 -0.65% -2.05% $63.13 53 汇率 欧元/美 $1.223 $0.000 -0.02% -0.71% 元 美元/澳元 0.7787 0.000 -0.03% -0.85% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 龚芳/许娜)