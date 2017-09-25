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芝加哥期市：美国小麦期货跌近1%至五日低点，因全球供应充裕
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#货币新闻
2017年9月25日 / 凌晨1点29分 / 1 个月前

芝加哥期市：美国小麦期货跌近1%至五日低点，因全球供应充裕

2 分钟阅读

    路透悉尼9月25日 - 美国小麦期货周一下跌近1%至五日低点，受全球供应充裕影响。
    
    0054 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.8%至每蒲式耳4.45-3/4美元，此前一度低见4.44美元，为9月20日以来的最低水平，上周五则收跌0.7%。
    
    主力大豆合约几无变动，交投在每蒲式耳9.84美元，上周五则涨1.4%。

    主力玉米合约跌0.1%至3.53美元，上个交易日收高0.9%。
    
    美国农业部证实民间出口商出售190,000吨美国大豆至墨西哥--为最近11个营业日中所宣布的第10个大豆
出口销售。
    
    天气预测称未来几天美国玉米种植带西北部部分地区将有降雨，但玉米种植带中部和东部料天气乾燥且温
暖。
    
 以下为0054GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦     445.75     -3.75    -0.83%     -1.49%        441.28     59
 CBOT玉米     353.00     -0.50    -0.14%     +0.79%        356.52     60
 CBOT大豆     984.00     -0.25    -0.03%     +1.36%        953.20     77
 CBOT稻米      12.41     $0.04    +0.32%     -2.40%        $12.67     39
 WTI原油       50.61    -$0.05    -0.10%     +0.12%        $48.37     68
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.193   -$0.002    -0.20%     -0.09%                
 美元/澳元    0.7967     0.001    +0.06%     +0.45%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 李爽/张荻)

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