芝加哥期市：美国小麦期货跌近1%至五日低点，因全球供应充裕

路透悉尼9月25日 - 美国小麦期货周一下跌近1%至五日低点，受全球供应充裕影响。 0054 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.8%至每蒲式耳4.45-3/4美元，此前一度低见4.44美元，为9月20日以来的最低水平，上周五则收跌0.7%。 主力大豆合约几无变动，交投在每蒲式耳9.84美元，上周五则涨1.4%。 主力玉米合约跌0.1%至3.53美元，上个交易日收高0.9%。 美国农业部证实民间出口商出售190,000吨美国大豆至墨西哥--为最近11个营业日中所宣布的第10个大豆 出口销售。 天气预测称未来几天美国玉米种植带西北部部分地区将有降雨，但玉米种植带中部和东部料天气乾燥且温 暖。 以下为0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 445.75 -3.75 -0.83% -1.49% 441.28 59 CBOT玉米 353.00 -0.50 -0.14% +0.79% 356.52 60 CBOT大豆 984.00 -0.25 -0.03% +1.36% 953.20 77 CBOT稻米 12.41 $0.04 +0.32% -2.40% $12.67 39 WTI原油 50.61 -$0.05 -0.10% +0.12% $48.37 68 汇率 欧元/美元 $1.193 -$0.002 -0.20% -0.09% 美元/澳元 0.7967 0.001 +0.06% +0.45% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 李爽/张荻)