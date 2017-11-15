芝加哥期市：美国玉米期货小涨，稍早触及一年低位

路透悉尼11月15日 - 美国玉米期货周三小涨，早前曾触及一年低位，南美天气状况对作物有利令涨势受限。 0139 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期货涨0.1%，报每蒲式耳3.37-3/4美元，此前一度低见3.37美元，触及2016年11月14日以来的最低水平；上日则收跌1.4%。 交投最活跃的大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.68-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.27-1/2美元，上日收低0.7% 。 美国农业部周一晚间表示，玉米收割已完成83%，大豆完成了93%。 巴西部分地区本周的降雨有利，支撑了玉米产量前景。 下周阿根廷主要农业区天气预计比较干燥，可能延缓大豆种植。 欧元周三亚洲盘初仍接近两周半高点，受乐观的德国经济数据提振， 投资者也在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。[FRX/ CN] 以下爲0139 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 427.50 -0.50 -0.12% +0.77% 430.87 47 CBOT玉米 337.75 0.25 +0.07% -1.31% 347.69 24 CBOT大豆 968.75 1.00 +0.10% -0.56% 987.47 32 CBOT稻米 11.53 $0.03 +0.30% +1.50% $11.91 45 WTI原油 55.07 -$0.63 -1.13% -2.98% $53.38 46 汇率 欧元/美 $1.179 $0.000 -0.02% +1.11% 元 美元/澳元 0.7583 -0.005 -0.60% -0.50% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 王兴亚/李爽/李婷仪)