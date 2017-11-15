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芝加哥期市：美国玉米期货小涨，稍早触及一年低位
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2017年11月15日 / 凌晨2点11分 / 1 天前

芝加哥期市：美国玉米期货小涨，稍早触及一年低位

2 分钟阅读

    路透悉尼11月15日 - 美国玉米期货周三小涨，早前曾触及一年低位，南美天气状况对作物有利令涨势受限。
    
    0139 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的玉米期货涨0.1%，报每蒲式耳3.37-3/4美元，此前一度低见3.37美元，触及2016年11月14日以来的最低水平；上日则收跌1.4%。
    
    交投最活跃的大豆期货跌0.1%至每蒲式耳9.68-3/4美元，周二收跌0.7%。

    主力小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.27-1/2美元，上日收低0.7%
。
    
    美国农业部周一晚间表示，玉米收割已完成83%，大豆完成了93%。
    
    巴西部分地区本周的降雨有利，支撑了玉米产量前景。
    
    下周阿根廷主要农业区天气预计比较干燥，可能延缓大豆种植。
    
    欧元周三亚洲盘初仍接近两周半高点，受乐观的德国经济数据提振，
投资者也在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。[FRX/
CN]

 以下爲0139 GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦     427.50    -0.50  -0.12%     +0.77%       430.87   47
 CBOT玉米     337.75     0.25  +0.07%     -1.31%       347.69   24
 CBOT大豆     968.75     1.00  +0.10%     -0.56%       987.47   32
 CBOT稻米      11.53    $0.03  +0.30%     +1.50%       $11.91   45
 WTI原油       55.07   -$0.63  -1.13%     -2.98%       $53.38   46
 汇率                                                             
  欧元/美     $1.179   $0.000  -0.02%     +1.11%                  
 元                                                            
 美元/澳元    0.7583   -0.005  -0.60%     -0.50%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 王兴亚/李爽/李婷仪)

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