芝加哥期市：阿根廷干旱天气推动大豆期货连续第三天上涨，小麦期货下跌

路透新加坡12月5日 - 芝加哥大豆期货周二连续第三个交易日上涨，阿根廷干旱天气和美国的强劲需求提振市场。 小麦期货连续第二天下跌，因全球市场供应充裕，美国出口商面临激烈竞争。 预计阿根廷部分大豆产区的炎热干旱气候将导致单产下降。 气象服务机构MDA Weather Services在客户报告中指出，全球豆粕及 豆油出口大国--阿根廷周末降雨不多，本周降雨料亦有限。 美国农业部报告显示，美国10月大豆压榨量约为1.76亿蒲式耳，高于 分析师预估，反映国内需求强劲。 然而，经纪兼分析机构INTL FCStone周一指出，因天气有利将拉高单 产，巴西2017/18年大豆产量预估将攀抵1.076亿吨；先前预估则为1.061 亿吨。 全球供给创纪录，亦压低小麦市场价格。 分析师周一指出，尽管出口需求强劲，但库存高居不下，俄罗斯上周 小麦出口价格大致持稳。 澳洲小麦产量下滑，仍可望支撑市场行情。 澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)周二指出，澳洲2017/18年小麦 产量料将持续下滑；近期风暴损及作物生长，且季初严重旱灾损害作物收 成。 该机构表示，全球第四大小麦出口国--澳洲今年小麦产量料为2,030 万吨，较9月预估的2,164万吨降逾6%，较去年逾3,500万吨产量纪录则低4 2%。 以下为0128GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 434.50 -0.75 -0.17% 434.50 38 CBOT玉米 353.50 0.00 +0.00% 353.50 43 CBOT大豆 1000.00 +1.50 +0.15% 1000.00 66 CBOT稻米 12.22 +0.04 +0.29% 12.22 51 WTI原油 57.62 +0.15 +0.26% 57.62 57 汇率 欧元/美元 $1.187 美元/澳元 0.7635 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王灿/龚芳; 审校 徐文焰/王颖)