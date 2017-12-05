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芝加哥期市：阿根廷干旱天气推动大豆期货连续第三天上涨，小麦期货下跌
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2017年12月5日 / 凌晨2点11分 / 2 天前

芝加哥期市：阿根廷干旱天气推动大豆期货连续第三天上涨，小麦期货下跌

2 分钟阅读

    路透新加坡12月5日 - 芝加哥大豆期货周二连续第三个交易日上涨，阿根廷干旱天气和美国的强劲需求提振市场。

    小麦期货连续第二天下跌，因全球市场供应充裕，美国出口商面临激烈竞争。

    预计阿根廷部分大豆产区的炎热干旱气候将导致单产下降。

    气象服务机构MDA Weather Services在客户报告中指出，全球豆粕及
豆油出口大国--阿根廷周末降雨不多，本周降雨料亦有限。
    
    美国农业部报告显示，美国10月大豆压榨量约为1.76亿蒲式耳，高于
分析师预估，反映国内需求强劲。
    
    然而，经纪兼分析机构INTL FCStone周一指出，因天气有利将拉高单
产，巴西2017/18年大豆产量预估将攀抵1.076亿吨；先前预估则为1.061
亿吨。
    
    全球供给创纪录，亦压低小麦市场价格。
    
    分析师周一指出，尽管出口需求强劲，但库存高居不下，俄罗斯上周
小麦出口价格大致持稳。
    
    澳洲小麦产量下滑，仍可望支撑市场行情。
    
    澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)周二指出，澳洲2017/18年小麦
产量料将持续下滑；近期风暴损及作物生长，且季初严重旱灾损害作物收
成。
    
    该机构表示，全球第四大小麦出口国--澳洲今年小麦产量料为2,030
万吨，较9月预估的2,164万吨降逾6%，较去年逾3,500万吨产量纪录则低4
2%。

  以下为0128GMT报价：
 合约        价格       变动     涨跌%    30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    434.50     -0.75    -0.17%   434.50         38
 CBOT玉米    353.50     0.00     +0.00%   353.50         43
 CBOT大豆    1000.00    +1.50    +0.15%   1000.00        66
 CBOT稻米    12.22      +0.04    +0.29%   12.22          51
 WTI原油     57.62      +0.15    +0.26%   57.62          57
 汇率                                                    
 欧元/美元   $1.187                                      
 美元/澳元   0.7635                                      
 
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王灿/龚芳; 审校 徐文焰/王颖)

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