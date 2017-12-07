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芝加哥期市：阿根廷旱情推高大豆价格，小麦连跌第四日
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#货币新闻
2017年12月7日 / 凌晨1点36分 / 1 天前

芝加哥期市：阿根廷旱情推高大豆价格，小麦连跌第四日

2 分钟阅读

    路透新加坡12月7日 - 芝加哥大豆期货周四小幅上涨，为五日以来第
四日上涨，因有关阿根廷旱情的担忧支撑行情。
    
    小麦价格连续第四日下滑，因供应过剩给市场带来压力，最新数据显
示加拿大产量高于预期。
    
    有关阿根廷乾旱天气的担忧推动大豆价格上涨，市场周二已攀升至四
个月高位。

    在中部农业带部分地区，南半球初春前后开始的旱情威胁到晚季大豆和玉米的播种，以
及已播种作物的生长。

    小麦市场的负面消息来自加拿大。加拿大统计局周三公布的报告显示，预计今年秋季农
户的收成高于预期，菜籽产量创纪录，小麦产量也意外高企。

    交易员称，大宗商品基金周三卖超CBOT大豆、豆粕、小麦、玉米和豆油期货合约。    
   

 以下为0109 GMT报价：
 合约       价格      变动    涨跌%     两日涨跌  30日移动均   RSI
                                        %         值           
 CBOT小麦   425.00    -0.25   -0.06%    -2.35%    441.13       27
 CBOT玉米   352.50    -0.25   -0.07%    -0.28%    357.80       40
 CBOT大豆   1004.00   1.25    +0.12%    +0.55%    989.34       64
 CBOT稻米   12.19     $0.00   +0.00%    +0.04%    $11.95       45
 WTI原油    56.15     $0.19   +0.34%    -2.55%    $56.35       42
 汇率                                                              
 欧元/美元  $1.179    $0.000  -0.03%    -0.27%                     
 美元/澳元  0.7544    -0.002  -0.25%    -0.79%                     
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/王灿；审校 戴素萍/徐文焰)

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