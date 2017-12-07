芝加哥期市：阿根廷旱情推高大豆价格，小麦连跌第四日

路透新加坡12月7日 - 芝加哥大豆期货周四小幅上涨，为五日以来第 四日上涨，因有关阿根廷旱情的担忧支撑行情。 小麦价格连续第四日下滑，因供应过剩给市场带来压力，最新数据显 示加拿大产量高于预期。 有关阿根廷乾旱天气的担忧推动大豆价格上涨，市场周二已攀升至四 个月高位。 在中部农业带部分地区，南半球初春前后开始的旱情威胁到晚季大豆和玉米的播种，以 及已播种作物的生长。 小麦市场的负面消息来自加拿大。加拿大统计局周三公布的报告显示，预计今年秋季农 户的收成高于预期，菜籽产量创纪录，小麦产量也意外高企。 交易员称，大宗商品基金周三卖超CBOT大豆、豆粕、小麦、玉米和豆油期货合约。 以下为0109 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 425.00 -0.25 -0.06% -2.35% 441.13 27 CBOT玉米 352.50 -0.25 -0.07% -0.28% 357.80 40 CBOT大豆 1004.00 1.25 +0.12% +0.55% 989.34 64 CBOT稻米 12.19 $0.00 +0.00% +0.04% $11.95 45 WTI原油 56.15 $0.19 +0.34% -2.55% $56.35 42 汇率 欧元/美元 $1.179 $0.000 -0.03% -0.27% 美元/澳元 0.7544 -0.002 -0.25% -0.79% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王颖/王灿；审校 戴素萍/徐文焰)