英国债市：10年期英债创6月来最大单日跌幅，因英国退欧磋商取得进展

路透伦敦11月29日 - 英国10年期公债周三创下6月来最大单日跌幅，此前媒体报导，英国愿意支付约500亿欧元(590亿美元)分手费，以打破英国退欧磋商的僵局。

报章报导，英国已接受了欧盟提出的巨额退欧分手费。英国政府周三表示，还没有最后决定，且拒绝就任何金额置评。

不过，两年期英债收益率升至去年6月英国退欧公投以来最高0.540%，10年期英债收益率日内上涨近10个基点，至1.35%。

根据路透数据，这是6月15日来最大单日涨幅，当日英国央行会议记录显示，央行加息得到意外强劲的支持。

固定收益策略师称，收益率上升反映市场对英国和欧盟将会达成将支持经济成长的过渡性协议的信心增强，而非担心英国退欧分手费的规模。

经济增长加速，进而增加了英国央行明年推进进一步升息计划的可能性，摩根大通资产管理基金经理Seamus Mac Gorain说。

2018年短期英镑利率期货大跌，直指加息预期上升。

德国通胀攀升，以及其他美国及欧元区的经济数据强劲，也推高英债收益率，10年期德债收益率创三周来最大单日涨幅。

“总的来说，固定收益市场基调转弱，”ADM Investor Services市场策略师说。

不过，英债表现仍不及德债，10年期英债和可比德债收益率差扩阔至接近98个基点，为11月2日英国央行宣布加息以来的最高水准。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)