英国利率：央行委员麦卡弗蒂赞成金融市场押注“今年底”升息的看法

路透伦敦10月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周四表示，金融市场现在所预计的英国升息时点被央行政策动作打脸的风险较小。市场现预期英国央行今年底将升息，而不是2019年中期。

麦卡弗蒂称，在9月央行称多数决策者预计未来数月将升息之前，金融市场一直错误地以为英国央行被退欧不确定性绑手绑脚。麦卡弗蒂从6月来在会议中都投票赞成升息。

“这个影响是，外界对升息时点的预期从2019年中期提前至2017年底，降低了出现令人不乐见到的爆冷风险，”麦卡弗蒂在伦敦一场对企业界的演说中称。

英国央行上一次升息是在2007年。2016年英国公投退欧后国内经济大幅放缓，央行在去年8月将指标利率降至纪录低点0.25%。

多数分析师现在预计，英国央行将在11月升息，并在2018年再度升息。

麦卡弗蒂称，英国退欧可能会减缓英国民众的收入增长，并降低经济可持续扩张的速度，而对于这些问题英国央行可能无能为力。

但决策者将密切关注英国退欧不确定性损及企业和家庭的短期迹象。

麦卡弗蒂表示，在英国央行考虑开始出售4,350亿英镑(5,710亿美元)量化宽松中的债券持仓前，先需加息“几次”，这样一来出售债券的影响可能有限。

麦卡弗蒂担任央行货币政策委员会委员的任期将在2018年8月末届满，他说他并不认为在这期间逆转量化宽松会是个大问题。

英国央行此前表示，要先等利率上调一定幅度之后，再考虑出售量化宽松操作中购买的资产。麦卡弗蒂称，出售量化宽松操作中的持仓对经济的影响与加息的影响并不相同，前者影响的是不同期限借款的相对成本，而非成本本身。(完) (编译 李婷仪/李爽 审校 杜明霞/白云)