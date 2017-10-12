英国政经：政府将公布能源价格上限草案，设法矫正“受损”的市场

路透伦敦10月12日 - 英国周四将公布一份旨在为数以百万计家庭限制消费能源价格的法律草案，采取行动设法矫正被认为是“在惩罚忠诚客户”的市场。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今年稍早首次提出对能源业设置价格上限，这是该行业近30年前民营化以来，政府所采取的最大型市场干预。

她上周宣布推进计划，初期光是Centrica和SSE这两家英国上市能源供应商估值就被抹掉逾9亿英镑(11.9亿美元)。

“我说的很明白，我国受损的能源市场必须改变，必须为数以百万计忠诚客户提供更公平的价格，这些客户一直以来超付数百英镑，”特雷莎梅周四在一份电子邮件声明中称。

政府将在周四稍后公布法律草案，在展开立法程序前先邀议会人士把关检视。政府并未事先提供价格上限将设在什么水准等细节。

根据该项草案，监管当局英国天然气及电力市场办公室(Ofgem)将在标准变量价格(SVT)引进价格上限。SVT是指当用户没有选择某种特定方案时，能源供应商所收取的基本费率。

这个上限被外界视为在讨好选民；英国经过多年撙节政策后，民众对执政保守党的中右翼思想倍感质疑。

政府称希望把Ofgem周三宣布的计划更进一步扩展至更多用户。当前现有的价格上限仅适用于财力窘迫的消费者。

Ofgem说，不论即将到来的立法将包含何种内容，政府的价格上限规定不会在今年冬季生效。(完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 张荻/龚芳)